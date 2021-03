Bosch, cambio filtri abitacolo ad inizio primavera

Se lo scorso anno il numero di veicoli elettrici immatricolati è aumentato grazie agli incentivi statali, la gamma Bosch include filtri abitacolo per la maggior parte dei veicoli elettrici e ibridi plug-in del mercato europeo. Con l'ampliamento delle infrastrutture per la ricarica e ad una crescente consapevolezza nei confronti dell'ambiente, le auto elettriche e i veicoli ibridi plug-in rivestono un'importanza sempre maggiore anche per le officine e, in previsione di nuove sfide del business dell'aftermarket legate ai veicoli elettrici, Bosch supporta la propria rete con una vasta gamma di filtri abitacolo che proteggono da polveri sottili, aerosol, odori sgradevoli, allergeni e batteri, anche nei veicoli elettrici. Bosch raccomanda di sostituire i filtri ogni 15.000 km o almeno una volta l'anno, in particolare prima dell'inizio della stagione dei pollini e delle allergie.

Nell'ambito del dibattito a livello mondiale su ossidi d'azoto, ozono e polveri sottili, anche la qualità dell'aria all'interno dell'abitacolo assume un'importanza maggiore. I filtri abitacolo dotati di uno strato di carbone attivo assicurano maggior comfort e protezione della salute all'interno del veicolo. Gli strati dei filtri abitacolo Bosch ai carboni attivi assorbono con efficacia i gas nocivi e maleodoranti e filtrano l'aria trattenendo i pollini e le polveri sottili. FILTER+ offre inoltre un'ulteriore protezione per chi soffre di allergie, grazie a un particolare strato che neutralizza a lungo allergeni e batteri e trattiene efficacemente le polveri sottili fino a 2,5 micrometri. In questo modo è possibile ridurre le reazioni allergiche degli occupanti dell'abitacolo, come starnuti, irritazione, arrossamento e lacrimazione degli occhi. Inoltre, i filtri abitacolo riducono la quantità di particelle che si deposita nel sistema di climatizzazione, favorendone l'efficienza. Considerando anche la sua ampia gamma di filtri abitacolo per i veicoli elettrici e ibridi, Bosch offre alle officine più di 600 tipi diversi di filtri abitacolo, raggiungendo una copertura di mercato del 95%.