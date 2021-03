MyPeugeot, un'app che semplifica la vita a bordo

Un'app capace di semplificare la vita a bordo della propria auto. Grazie all'applicazione MyPeugeot, lo smartphone diventa il primo punto di contatto fra il cliente, il brand e la sua rete di concessionari.

Numerose funzioni permettono di rimanere connessi al proprio veicolo in tutte le circostanze. Gratuita e disponibile su iOs et Android, l'applicazione permette di gestire tutti i servizi legati al veicolo dalla stessa interfaccia. Con un semplice clic, è possibile visualizzare tutte le statistiche di guida, l'intero libretto di manutenzione, conoscere i futuri interventi di manutenzione, accedere a tutta la documentazione del veicolo e preparare un itinerario a partire dal proprio smartphone.

Autonomia e statistiche di guida sono disponibili da un unico pannello di controllo. Le informazioni sui consumi di carburante e/o di elettricità, il costo di utilizzo, la durata dei tragitti, la localizzazione del veicolo grazie alla registrazione automatica del parcheggio sono tutti a portata di mano dell'utente.

L'applicazione MyPeugeot permette ai clienti di gestire anche la manutenzione del proprio veicolo. Con un solo clic, possono accedere all'intero libretto di manutenzione della loro auto, conoscere le prossime operazioni di manutenzione, programmare i prossimi appuntamenti e pianificare gli interventi futuri.

MyPeugeot comprende anche servizi dedicati ai veicoli ibridi Plug-in ed elettrici. Grazie al servizio di controllo a distanza, una volta che il veicolo è collegato alla colonnina, è possibile controllare la sua ricarica da uno smartphone.

L'utente può avviare il processo o programmare la ricarica all'orario che desidera. Questa funzione permette all'utente di effettuare l'operazione durante le fasce orarie più economiche.

Il cliente può anche seguire in tempo reale la velocità di ricarica e il tempo rimanente per completare l'operazione. Nel caso di un'interruzione imprevista della ricarica, o quando l'auto è completamente carica, l'utente viene avvisato attraverso l'applicazione.