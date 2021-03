Ford, da 2022 produrrà motore ibrido Duratec 2,5l a Valencia

Ford ha annunciato che continuerà a investire nell'elettrificazione presso il suo stabilimento di Valencia, in Spagna, avviando la produzione del motore ibrido Duratec da 2,5 litri, che sarà costruito a partire dalla fine del 2022, e potenziando la capacità di assemblaggio dei pacchi batteria.

''Questo è un altro passo nel viaggio verso l'elettrificazione di Ford, verso un futuro di vetture completamente elettriche e così dimostriamo il nostro continuo impegno nel potenziamento del nostro stabilimento di Valencia, dove abbiamo investito circa 3 miliardi di dollari dal 2011'', ha affermato Kieran Cahill, vice president Manufacturing, Ford Europa.

Dalla fine del 2022, lo stabilimento di Valencia costruirà per l'Europa il motore ibrido Duratec da 2,5 litri che alimenta i modelli Kuga Plug-In Hybrid e Kuga, Galaxy e S-Max Full Hybrid.

Il motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri è il primo del suo genere a essere costruito da Ford in Europa e rafforza la presenza dei veicoli Plug-In Hybrid e completamente ibridi nell'attuale e futura gamma di veicoli Ford in Europa.

Il motore ibrido Duratec da 2,5 litri, attualmente costruito nello stabilimento Ford di Chihuahua in Messico, sarà prodotto a Valencia insieme ai motori a benzina EcoBoost da 2,0 e 2,3 litri per i quali la domanda rimane forte.

Ford ha anche confermato lo stanziamento di ulteriori 5,2 milioni di euro per potenziare la capacità di assemblaggio dei pachi batteria a Valencia, struttura che ha iniziato la sua attività a settembre dello scorso anno, dopo un investimento iniziale di 24 milioni di euro annunciato a gennaio 2020. Il potenziamento è necessario per supportare l'aumento della domanda per la produzione di veicoli elettrificati attuale e futura.

All'inizio di quest'anno Ford ha annunciato che sta investendo circa 22 miliardi di dollari a livello globale nell'elettrificazione, quasi il doppio rispetto ai precedenti piani di investimento della compagnia dedicati ai veicoli elettrici, e che sta investendo 1 miliardo di dollari per creare il Ford Cologne Electrification Center in Germania per la produzione di veicoli elettrici, il primo impianto di questo tipo in Europa. La prima auto interamente elettrica di Ford costruita in Europa arriverà nel 2023, con in esame la potenzialità di produrre un secondo veicolo completamente elettrico. Entro la metà del 2026, tutta la gamma di vetture Ford in Europa avrà almeno una versione completamente elettrica o Plug-in Hybrid, con l'obiettivo di passare al 100% elettrico entro il 2030.

Mentre Ford guarda a un futuro di vetture completamente elettriche, le preferenze dei consumatori europei continuano a cambiare. Nel 2020, il 39% delle vendite di auto Ford erano suv e crossover, con un aumento di otto punti percentuali rispetto al 2019. Inoltre, i clienti mostrano maggiore fiducia nelle tecnologie di elettrificazione, con oltre il 50% dei clienti di Kuga che acquista una Kuga Plug-In Hybrid.