Volvo, con ECARX per nuovi sistemi infotainment

Una joint venture tra Volvo Cars e la società tecnologica ECARX, per lo sviluppo e la commercializzazione di un'innovativa piattaforma per i sistemi di infotainment. La collaborazione prevista permetterebbe ad entrambe le società e al Gruppo Geely in generale di accelerare lo sviluppo tecnologico, migliorare l'efficienza dei costi e generare nuovi flussi di ricavi. Volvo Cars già collabora con Google allo sviluppo del sistema operativo Android Automotive dal 2017, mentre nel 2020, Volvo Cars e Polestar sono state le prime Case automobilistiche a introdurre sistemi di infotainment basati sul sistema operativo Android Automotive, con app e servizi Google integrati. Attraverso la nuova joint venture, Volvo Cars ed ECARX continueranno a sviluppare, ampliandola, la piattaforma del sistema di infotainment di Volvo Cars. La joint venture metterà la piattaforma a disposizione di tutti i marchi del gruppo Geely e delle sue affiliate, fornendo inoltre la piattaforma a terzi attraverso ECARX. "Il sistema di infotainment dei più recenti veicoli Volvo è uno dei migliori sul mercato - ha dichiarato Henrik Green, Chief Technology Officer di Volvo Cars - e in grado di competere con i telefoni cellulari in termini di esperienza per l'utente. Attraverso questa joint venture, possiamo velocizzare lo sviluppo del sistema, portare l'infotainment di alta qualità su più vetture e massimizzare gli incentivi per le aziende e gli sviluppatori a creare ottimi servizi e applicazioni per gli utilizzatori della piattaforma". Volvo Cars prevede inizialmente di inserire la piattaforma sviluppata nell'ambito della joint venture nei modelli di Volvo Cars e Polestar, integrandola con le rispettive interfacce utente specifiche. Una volta costituita, la joint venture sarà diretta da Jan-Erik Larsson, attualmente responsabile della R&S in Cina per Volvo Cars. Al termine delle trattative, e subordinatamente alla conclusione e all'esecuzione dei relativi accordi tra le parti, la società dovrebbe diventare operativa nel terzo trimestre del 2021.