Mini, nuova generazione ancora più connessa

Connettività e tecnologia per le Mini di nuova generazione. Con l'obiettivo della perfetta connessione, continuamente integrata, le nuove edizioni della Mini 3 porte, della Mini 5 porte e Cabrio puntano sulla tecnologia a bordo. Gli interni comprendono anche uno strumento centrale ridisegnato, con un display touch da 8,8 pollici in design black panel che è ora di serie. Le unità di comando per l'impianto audio e i tasti preferiti touch sono integrati a filo nella superficie lucida Piano Black di alta qualità. Il segnale luminoso dell'anello decorativo a LED che circonda lo strumento centrale può corrispondere, tra l'altro, al funzionamento del climatizzatore. Se la potenza termica viene aumentata, il display si sposta in un'area rossa e se la temperatura desiderata viene ridotta, il display si sposta invece verso un'area blu. Il display a colori da 5,0 pollici, con tecnologia black panel, mostra tutte le informazioni di guida rilevanti.

Nella MINI Cooper SE serve anche come display per lo stato di carica mentre la vettura è collegata alla rete elettrica. Con l'ultima generazione del sistema operativo, la selezione dei menu sul display touch dello strumento centrale diventa ancora più intuitiva con un layout modernizzato. Per la prima volta sono disponibili i Live Widget, che possono essere selezionati con uno swipe. La funzione desiderata viene poi ingrandita al centro del display. In questo modo, l'operatività all'interno dell'auto si avvicina ancora di più al familiare utilizzo di smartphone e altri dispositivi digitali.

Il contenuto dei Live Widget e l'ordine in cui sono disposti possono essere configurati in maniera personalizzata. Inoltre, il conducente può ora, per la prima volta, adattare la configurazione dei colori del display centrale e quella dello strumento multifunzionale al suo stile di guida e al suo umore. In combinazione con i Mini Driving Modes, i pattern cromatici sono collegati alla rispettiva impostazione della vettura. Nella sua ultima versione, poi, la Mini App offre una gamma particolarmente ampia di opzioni per combinare ancora più la Mini e gli ambiti digitali della vita quotidiana. L'app agisce come un'interfaccia universale per il veicolo. Ciò significa, ad esempio, che le informazioni sullo stato della vettura possono essere richiamate sullo smartphone e che possono essere attivati servizi a distanza come il blocco e lo sblocco delle portiere. La Mini App può anche essere utilizzata per ottimizzare i processi di ricarica e controllare a distanza il climatizzatore della Cooper SE.