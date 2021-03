Mercedes, film social 'Valet Guys' su Intelligent Park Pilot

Con il nuovo film per i canali social, 'Valet Guys', Mercedes offre uno sguardo al futuro dell'innovativo Intelligent Park Pilot, un sistema che prepara Classe S per l'Automated Valet Parking (livello 4).

Grazie a questa funzionalità, insieme al corrispondente servizio Connect, a seconda del paese e a condizione che le leggi nazionali lo consentano, la nuova Classe S dispone della tecnologia per entrare e uscire dai parcheggi dotati di infrastruttura AVP.

La nuova Classe S è il primo veicolo al mondo prodotto in serie a disporre della tecnologia necessaria per operare su infrastruttura AVP. Ciò significa che è pronta a guidare senza conducente verso un parcheggio riservato tramite i comandi dello smartphone.

Nel parcheggio pilota P6 dell'aeroporto di Stoccarda, Mercedes-Benz sta attualmente testando l'interazione di questa tecnologia con l'infrastruttura intelligente di Bosch e la piattaforma digitale 'Flow' dell'operatore di parcheggio Apcoa.

Grazie a questa piattaforma, il processo di parcheggio funziona completamente senza biglietto né contanti.

'Valet Guys' è già il secondo cortometraggio a rappresentare una funzione di sicurezza della nuova Classe S. L'anno scorso, il film 'Blowfish' ha affrontato il tema del primo airbag frontale per i passeggeri posteriori.

"Con storie come 'Valet Guys' o 'Blowfish', raccontiamo le nuove tecnologie a bordo dei nostri veicoli in modo divertente e creativo. Abbiamo deliberatamente enfatizzato i punti salienti innovativi dei nostri prodotti per ispirare entusiasmo verso il nostro Marchio in modo sorprendente ed emotivamente coinvolgente", ha dichiarato Bettina Fetzer, Vice President Marketing di Mercedes-Benz AG.

In una forma ironica e volutamente esagerata, il film mostra le sfide quotidiane di tre concierge nel alle prese con i veicoli che dovrebbero portare al parcheggio.

Il parcheggio di precisione è uno degli esercizi 'più semplici'.

Con un breve pisolino nel veicolo o una festa da ballo spontanea sul ponte di parcheggio evadono dalla triste routine lavorativa quotidiana. Ma c'è anche l'occasione per far scorrere l'adrenalina, con un inseguimento che si conclude con un audace salto in fuga dalla polizia. I Valet Guys si sono divertiti, ma l'annuncio che 'questi tempi potrebbero finire presto' li lascia a dir poco sorpresi. Il video prosegue con l'entrata in scena dell'Intelligent Park Pilot. Il video è stato realizzato per i canali social media worldwide di Mercedes-Benz ed è diretto da Trio Pantera (Argentina).