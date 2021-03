FordLiive, produttività al top per i veicoli commerciali

FordLiive, produttività ed efficienza per i veicoli commerciali

Più sicurezza, maggiore connessione e la possibilità di disporre di un sistema integrato capace di ottimizzare l'operativa dei veicoli commerciali e garantire la massima produttività.

L'iniziativa parte da Ford che lancia il nuovo FordLiive, un sistema connesso per la gestione dei tempi operativi, progettato che gli utilizzatori dei veicoli commerciali Ford.

Il sistema consente di innovare l'uso e la manutenzione dei veicoli riducendo i tempi trascorsi nelle officine dei concessionari e velocizzando gli interventi di assistenza.

Una condizione che, secondo le previsioni dell'Ovale Blu, riuscirebbe a ridurre i tempi di inattività dei veicoli anche del 60%.

Il sistema consente di mettere in connessione i clienti che utilizzano i veicoli commerciali di Ford, la rete dei Transit Center e la casa automobilistica stessa, sfruttando i dati trasmessi in tempo reale per ottimizzare in modo mirato la produttività di ogni singolo veicolo.

Attualmente sulle strade europee sono già operativi circa 500mila veicoli commerciali Ford connessi, una cifra destinata a superare il milione entro la prima metà del prossimo anno.

Il FordLiive sarà disponibile gratuitamente e verrò lanciato progressivamente, nel corso di quest'anno, nei mercato europei per arrivare a servire l'80% dei clienti entro la fine dell'anno. Per il mercato italiano il lancio è previsto per il terzo trimestre di quest'anno.

La riduzione dei tempi di inattività, grazie a questo sistema, è direttamente connessa anche alla pianificazione della manutenzione e ad una diagnostica predittiva: sarà possibile infatti prenotare e pianificare online gli interventi nel momento più opportuno. Analizzando i dati del veicolo in tempo reale, FordLiive fornisce ai clienti informazioni specifiche sulla manutenzione.

Tramite l'app FordPassPro è possibile ricevere avvisi relativi a un massimo di 5 veicoli: per i clienti flotte è prevista una funzione dedicata allo stato dei veicoli.

I dati sullo stato dei veicoli vengono inviati automaticamente dal modem FordPass Connect, di serie sui modelli Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger e Fiesta Van prodotti da metà 2019. Sulla base dei dati forniti da uno dei principali servizi di assistenza stradale (Road Side Assistance) del Regno Unito, i tecnici di Ford hanno stimato che seguendo le indicazioni del servizio di diagnostica predittiva sarebbe possibile evitare fino al 30% delle chiamate.

Oltre ad aiutare i clienti a pianificare gli interventi nei momenti più opportuni, gli avvisi del servizio di diagnostica predittiva consentono di monitorare e gestire parametri dei mezzi.

Un aspetto cruciale del nuovo programma sono i FordLiive Center, con esperti dedicati il cui unico obiettivo è mantenere i clienti operativi, individuando e risolvendo rapidamente i problemi che si presentano.

Il primo FordLiive Center, già attivo per i Clienti di Regno Unito e Irlanda, ha sede nel Dunton Campus, dove si trovano le squadre di tecnici Ford specializzate sul Transit. Un secondo centro, situato a Valencia, in Spagna, coprirà, a partire dalla data di lancio, i clienti del mercato spagnolo, per poi espandere la propria area di influenza e servire a partire dal terzo trimestre dell'anno anche Italia, Francia e Portogallo. I clienti che si trovano in Austria, Germania e Svizzera faranno riferimento a un terzo centro con sede a Colonia, in Germania, la cui apertura è prevista entro la fine dell'anno. Ulteriori mercati verranno coperti in seguito e i centri europei potranno approfittare di una linea diretta di comunicazione con il centro di Dunton per ricevere assistenza più rapidamente e richiedere all'occorrenza una diagnosi del problema. Una collaborazione diretta con i FordLiive Center è prevista anche per i clienti di Ford Fleet Management che potranno, beneficiare di soluzioni su misura per l'ottimizzazione dell'operatività.