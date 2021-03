Citroën ë-C4, simulatore online per ottimizzare l'autonomia

Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric nasce sotto il segno della trazione 100% elettrica con cui si sta disegnando il futuro della mobilità.

Come per i tradizionali motori endotermici, alcuni parametri incidono direttamente sull'autonomia della vettura. Conoscerli, significa sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia elettrica. Un simulatore online realizzato da Citroën consente di prendere confidenza con i differenti parametri di guida.



Con la batteria di trazione completamente carica, Citroën ë--C4 - 100% ëlectric è in grado di offrire un'autonomia fino a 350 km nel ciclo WLTP, la cui misurazione avviene in realistiche condizioni di utilizzo.

L'autonomia può variare in funzione di alcuni fattori, tra i quali, ad esempio, la velocità, lo stile di guida, la temperatura esterna o il tipo di terreno affrontato.

Citroën rende disponibile un istruttivo simulatore di autonomia che ha il compito di facilitare la comprensione di come alcuni dei principali parametri influenzino l'autonomia complessiva. In particolare: tipo di guida (tranquilla, normale o dinamica), velocità, temperatura esterna e climatizzazione di bordo. La vettura 100% elettrica dispone anche della funzione Brake che aiuta a guadagnare chilometri di autonomia grazie al recupero dell'energia in fase di decelerazione oppure frenata. Una energia preziosa per un veicolo elettrico che tuttavia i tradizionali motori termici non riescono a sfruttare pienamente.

Vale la pena ricordare il precondizionamento, funzione con cui l'abitacolo di Nuova Citroën ë-C4 può essere portato ad una temperatura di 21° ancora prima di salire a bordo. Direttamente dal proprio smartphone con l'app MyCitroën, il precondizionamento dell'abitacolo si può attivare oppure programmare Il simulatore dell'autonomia di Citroën ë-C4 si rivela quindi uno strumento semplice ed efficace per conoscere le potenzialità di quella mobilità a zero emissioni che, all'insegna di una guida fluida e silenziosa, offre grande libertà di movimento per un utilizzo flessibile e senza pensieri della vettura.