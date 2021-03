Osram migliora efficienza sistemi Lidar per guida autonoma

Osram, l'azienda leader nel settore dell'illuminazione e dei sistemi high tech, ha ampliato il proprio portfolio presentando la sua gamma Lidar (Light Detection and Ranging) che è una tecnologia chiave nello sviluppo di veicoli autonomi. In combinazione con i sistemi radar e telecamere, questi laser a infrarossi possono creare elettronicamente la 'visione' dell'auto che cattura l'ambiente circostante.

I Lidar utilizzano la luce a infrarossi per creare una precisa mappa tridimensionale dell'ambiente e tanto migliore è questa informazione visiva, quanto risulta più facile per i sistemi utilizzarla. Fino ad ora - si legge nella nota dell'azienda - i laser a infrarossi utilizzati per questo scopo comportavano deviazioni nella stabilità della lunghezza d'onda fino a 40 nanometri all'aumentare della temperatura nel componente, provocando di conseguenza, un 'visione' del sistema Lidar un po' sfuocata.

Un nuovo design del chip di Osram riduce ora lo spostamento della lunghezza d'onda a soli 10 nanometri, assicurando immagini molto più chiare e nitide dell'ambiente circostante. assicurando immagini molto più chiare e nitide dell'ambiente circostante.

Grazie al design del chip di nuova concezione, gli edge emitter possono eguagliare e persino superare la stabilità della lunghezza d'onda dei VCSEL a temperature di esercizio fino a 125° C tipiche delle applicazioni automobilistiche. Questa tecnologica consente l'uso di un filtro di lunghezza d'onda molto più piccolo sul rivelatore, migliorando il rapporto segnale-rumore.