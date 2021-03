Citroën C3, a bordo 12 sistemi votati alla sicurezza

Grazie al comfort a bordo, alla gamma di motorizzazioni efficienti e alle sue tecnologie di assistenza alla guida, nuova Citroën C3 consente di affrontare in sicurezza ogni tipo di viaggio, dai brevi trasferimenti nel traffico cittadino alle lunghe percorrenze al di fuori dell'ambiente urbano.

Con 12 sistemi votati alla sicurezza, si concretizza un efficace modo per garantire il benessere di bordo e godere dell'esemplare comfort avanzato che la vettura propone.

In città oppure sulle strade a scorrimento veloce, Citroën C3 sfoggia un design che conquista, per la sua personalità colorata che esprime energia e dinamismo.

La gamma di motori termici permette di soddisfare la maggior parte delle esigenze nella fascia centrale del mercato, per una grande versatilità di utilizzo nella vita di tutti i giorni, anche per viaggiare al di fuori della città. Nuova Citroën C3 offre benessere a bordo grazie al comfort delle sue sospensioni, alla cura dedicata all'isolamento acustico e ai sedili Advanced Comfort.

Tra gli elementi che contribuiscono a raggiungere il comfort in auto vi sono anche i sistemi automatici di assistenza alla guida che consentono di aiutare il conducente in ogni circostanza offrendo la massima sicurezza (riconoscimento dei limiti di velocità, il regolatore di velocità, l'avviso di superamento involontario della carreggiata, il sistema di sorveglianza dell'angolo morto).

A disposizione anche il sistema Driver attention alert, che valuta lo stato di vigilanza del guidatore attraverso le deviazioni dalla traiettoria rispetto alle linee di carreggiata.

La funzionalità si rivela particolarmente efficace sulle strade a scorrimento veloce, con velocità superiori a 65 km/h.

Dopo tante ore al volante, potrebbe essere il caso di fare una sosta per riposarsi qualche minuto, giusto il tempo per un caffè, come suggerisce il sistema Coffee Break Alert. Il conducente viene avvisato che è ora di fare una pausa, dopo due ore di guida consecutive a oltre 65 km/h. In aiuto a prevenire la stanchezza nella guida serale, interviene anche la commutazione automatica degli abbaglianti: abbaglianti ed anabbaglianti sono commutati automaticamente in funzione del traffico, quando viene rilevato il sopraggiungere di una vettura.