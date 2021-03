Citroen, gamma C4 si arricchisce con diesel BlueHDi 110 S&S

Vettura compatta di nuova generazione che si distingue per l'identità audace, il comfort a bordo e la scelta dell'alimentazione, nuova Citroën C4 amplia la sua offerta di motorizzazioni con il nuovo motore diesel BlueHDi 110 S&S abbinato al cambio manuale a 6 rapporti.

Motore compatto di ultima generazione, con 4 cilindri, cilindrata di 1.499 cm3 e testata a 16 valvole, Turbo Diesel Common Rail, con Stop&Start è in grado di erogare 110 CV di potenza massima con 250 Nm di coppia disponibili già da 1.750 g/min.

È un motore efficiente e parsimonioso, ideale per i tragitti quotidiani e per le lunghe percorrenze, che offre un piacere di guida di alto livello, prestazioni brillanti e consumi ridotti.

Particolare attenzione è stata posta dai tecnici per rendere questo motore sempre più compatibile con l'ambiente, in linea con le normative sulle emissioni di CO2. Adotta infatti un sistema antinquinamento che riduce notevolmente le emissioni di CO2 e di conseguenza limita anche i consumi.

Omologato Euro 6.2, di ultima generazione, il motore BlueHDi 110 S&S di C4 è molto efficiente, con emissioni di CO2 di soli 125,26 g/km nel ciclo di WLTP High e di limitare i consumi tra 4,087 e 4,781 lt/100 km, nel ciclo WLTP, rispettivamente Combinato Low e High.

Il motore BlueHDi 110 S&S è disponibile su tutte le versioni di C4 e si aggiunge al più potente diesel da 130 CV, abbinato di serie al cambio automatico EAT8 (BlueHDi 130 S&S EAT8).

La gamma motori si completa con l'alimentazione benzina 1.2 PureTech Stop&Start, da 130 cv, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti e con cambio automatico EAT8. Nuova Citroën C4 con il motore BlueHDi 110 S&S è già ordinabile a partire da 24.400 euro nella versione Feel.