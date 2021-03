Audi Sport, gamma più hi-tech com MIB 3

Si arricchisce la vocazione hi-tech delle vetture Audi Sport, con l'estensione della piattaforma d'infotainment MIB 3. A beneficiarne sarà l'intera gamma delle sportive dei quattro anelli e i servizi Audi connect. Grazie all'adozione della piattaforma MIB 3, la gamma Audi Sport dispone ora di un'inedita dashboard per la schermata home del display MMI, così da rendere più rapide alcune operazioni di uso comune e favorire l'interattività del sistema.

L'aggiornamento dell'infotainment dei modelli high performance dei quattro anelli include l'adozione di prese USB di tipo C, più compatte e bidirezionali rispetto alle precedenti di tipo A, con funzione dati e ricarica per la riproduzione musicale mediante supporto portatile, ad esempio USB o lettore MP3. In ambito hardware, Audi RS 6 Avant, RS 7 Sportback e RS Q8 possono avvalersi del sistema parking pilot, incluso nel Pacchetto assistenza al parcheggio plus, a richiesta. Grazie all'interazione tra i dati rilevati da 12 sensori a ultrasuoni e l'immagine dell'area circostante l'auto garantita dalle telecamere a 360°, i modelli high-end della gamma Sport sono in grado di effettuare autonomamente le manovre in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta. Le vetture gestiscono sterzo, acceleratore, freno e trasmissione. Il sistema può essere attivato mediante il tasto dedicato lungo la consolle. L'unica azione richiesta al conducente consiste nel mantenere premuto tale tasto per l'intera durata della manovra, monitorando i movimenti dell'auto. Il sistema, in grado di frenare automaticamente qualora venga rilevato un ostacolo, opera con i parcheggi sia lungo la carreggiata sia perpendicolari, in avanti o in retromarcia, e gestisce anche l'uscita dagli stalli longitudinali. Come ulteriore step evolutivo, Audi RS e-tron GT diviene la prima vettura della gamma Sport ad avvalersi del sistema remote parking pilot, incluso nel Pacchetto assistenza per il parcheggio. La Granturismo a elettroni effettua autonomamente le manovre in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta: il conducente ha la facoltà di mantenere premuto il tasto di attivazione per l'intera durata delle operazioni, analogamente ai modelli high-end, oppure può uscire dall'abitacolo. In questo caso avvia e controlla le manovre di parcheggio da remoto, tramite l'app myAudi sul proprio smartphone.