DS 7 Crossback, dai sedili comfort a super-impianto hi-fi

DS 7 Crossback inserisce il brand DS in una dinamica nuova, alzando gli standard di comfort e tecnologia. Gli interni di DS 7 Crossback, grazie a una scelta dei materiali e alla massima attenzione alla qualità data dai suoi progettisti, è il nuovo riferimento per il suo segmento.



L'abitacolo di DS 7 Crossback è studiato con cura del dettaglio e comfort ineguagliabile. Gli ingegneri incaricati del progetto hanno allestito gli interni dell'auto come un salotto, secondo tutti i principi di spazio, benessere, senso pratico, insonorizzazione e connettività.



I sedili sono imbottiti con spugne poliuretaniche ad alta densità, che filtrano meglio le asperità del fondo stradale e non si deformano nel tempo. Tutto quindi è previsto per durare.



La funzione massaggio, per i modelli che la prevedono, è stata modificata dal punto di vista tecnico, e prevede ora delle "sacche" d'aria programmabili ad intensità variabile. Le versioni riscaldate e ventilate assorbono e riemettono fino a 40 m3 di aria all'ora, per un comfort ottimale.



DS 7 Crossback propone di serie degli schienali posteriori reclinabili elettricamente, per rendere i viaggi ancora più riposanti, anche per i passeggeri dei posti posteriori. DS ha utilizzato tutta la tecnologia disponibile sul mercato per studiare sedili che rappresentino attualmente un punto di riferimento.



DS Automobiles vuole superare la concorrenza anche a livello di insonorizzazione e di riduzione delle vibrazioni. La soluzione tecnica fornita dagli ingegneri del brand è stata quella di dotare tutte le versioni di DS 7 Crossback, a partire dalla versione d'ingresso della gamma, del pack che prevede la massima insonorizzazione.



In termini di car hi-fi, il numero di altoparlanti fa la differenza. E DS 7 Crossback ne può accogliere fino a 14 con una potenza di 515W. Il marchio è inoltre partner di Focal, produttore francese di sistemi hi-fi. DS 7 Crossback utilizza inoltre le funzioni del proprio smartphone attraverso Apple CarPlay o MirrorLink.