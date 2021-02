Con app MyCitroën possibile preriscaldare C4 da smartphone

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Le app facilitano la vita, anche quella degli automobilisti. Lo sa bene Citroen che con la sua app MyCitroën consente di monitorare a distanza diverse informazioni sulla propria auto e, tramite il sistema ë-remote control, diventa un "telecomando virtuale" a distanza, dal quale è possibile gestire dal proprio smartphone diverse funzioni dell'auto, tra cui il precondizionamento dell'abitacolo.



Compatibile con gli smartphone iOS e Android, la App MyCitroën consente di attivare il precondizionamento dell'abitacolo, ovvero impostare la temperatura ottimale all'interno di Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric, prima di iniziare a viaggiare.



La funzione di precondizionamento della vettura permette di riscaldare o raffreddare l'abitacolo prima dell'utilizzo, ad una temperatura di 21° secondo la temperatura esterna e lo stato della batteria.



La app MyCitroën funziona come un vero telecomando per precondizionare l'abitacolo, senza ridurre il livello di carica della batteria e l'autonomia, se l'auto è collegata alla rete elettrica.



Direttamente dal proprio smartphone, il precondizionamento dell'abitacolo si può attivare oppure programmare.



Quando il precondizionamento è attivato, la temperatura dell'abitacolo viene automaticamente impostata a 21° e si accende una luce rossa nel corrispondente indicatore posizionato nella parte inferiore della plancia, a sinistra del volante. Quando il precondizionamento viene programmato, la funzione si attiva automaticamente prima dell'utilizzo dell'auto, in base alla pianificazione impostata dal cliente, direttamente sul proprio smartphone, scegliendo il giorno e l'orario.



La funzione di precondizionamento è disponibile a veicolo chiuso, sia collegato che non collegato alla presa di carica.



Per preservare il livello di carica della batteria, si consiglia di utilizzare questa funzione quando il veicolo è in carica.



