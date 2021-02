Sumitomo inaugura pista indoor per test gomme su ghiaccio

Si chiama NICE (Nayoro Indoor Ice Field) il modernissimo impianto indoor per test invernali che il colosso giapponese dei pneumatici Sumitomo Rubber Industries Ltd. (è al quinto posto nella classifica mondiale) ha inaugurato presso la sua base di sviluppo pneumatici invernali, la Nayoro Tyre Proving Ground di Hokkaido, in Giappone, che comprende anche una pista di prova su neve battuta. Con una superficie di circa 3.000 metri quadri è una delle più grandi strutture giapponesi al coperto per il collaudo di pneumatici su ghiaccio.



È dotata di una pista di 100 metri per test di frenata e di una pista di 30 x 30 metri per la valutazione della maneggevolezza in curva, che permettono di effettuare test di alta precisione sul ghiaccio indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Ciò consentirà ai marchi di Sumitomo Rubber Industries - come Falken - di accelerare il processo di sviluppo del prodotto e di migliorarne di conseguenza le prestazioni. Quella di Nayoro è una delle tre infrastrutture che Sumitomo Rubber Industries possiede in Giappone. Il costruttore utilizza anche il Tyre Proving Ground di Okayama - che viene utilizzato per i test completi relativi alle prestazioni dei pneumatici, compresi i test ad alta velocità, su fondo bagnato e asciutto e fuori strada - e il Tyre Proving Ground di Asahikawa, specializzato nei test dei pneumatici invernali per camion.