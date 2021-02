Maserati Nettuno, cura artigianale per il motore della MC20

Una cura artigianale per il nuovo motore Nettuno di Maserati, il cuore della pluripremiata MC20.



E' così che gli ingegneri del Tridente hanno presentato oggi alla stampa il ciclo produttivo del propulsore V6 Biturbo, il primo della nuova era completamente pensato e costruito negli stabilimenti di Modena e che torna a fare di Maserati anche un impianto di altissima meccanica.



Il gioiello di famiglia, che sarà capostipite anche dei motori che verranno, viene oggi prodotto in 5 esemplari al giorno. L'assemblaggio è totalmente manuale: solo carrelli, niente automatismi, per un processo che richiede circa 24 ore.



Un solo operatore segue l'intero percorso, dal primo bullone all'ultimo cavo. Al di fuori di questi tempi, il tradizionale test a caldo di Maserati che prova tutti i suoi motori, uno per uno. Prima del test, il propulsore già montato viene sottoposto alla prova dell'elio: riempito di gas inerte, ne rivela ogni minimo eventuale difetto.



Nel corso della presentazione è stato spiegato che Nettuno ha riaperto i cancelli della meccanica in Maserati, ma che non rimarrà un unicum: è infatti previsto che anche le prossime vetture che usciranno dagli stabilimenti di Modena, a partire dalla Grecale, siano mosse da propulsori 'home made' che proprio da Nettuno prenderanno spunto. Prematuro, però, chiedere ogni altra specifica: le bocche restano cucite, così come si preferisce non divulgare dettagli sui capitali impiegati per progettazione, sviluppo e implementazione. Quanto all'utilizzo di questo motore su altri modelli del Gruppo Stellantis, di cui Maserati fa parte, non c'è al momento alcun progetto di applicazione.



D'altra parte, il ritorno della progettazione e realizzazione dei motori fa parte dell'impulso impresso al Tridente del nuovo corso, che ha visto anche la creazione di due eccellenze come l'Engine Lab e il reparto di verniciatura, oltre alla rinnovamento della linea di produzione. Da qui usciranno anche le versioni cabrio di MC20 oltre alla Gt e alla Gc full electric.