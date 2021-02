Nokian Tyres, entro 2025 pneumatico eco-friendly

Nokian Tyres ha annunciato il prossimo obiettivo del suo viaggio verso un mondo più sicuro: introdurre uno pneumatico completamente eco-friendly entro il 2025.



''Sviluppiamo i nostri pneumatici termici sulla base di decenni di conoscenza delle condizioni invernali. Ogni nuova generazione si basa sulla precedente, poiché apprendiamo e sviluppiamo continuamente nuovi modi per adattarci in sicurezza al mondo in evoluzione che ci circonda'', afferma Anu Moisio, Brand Manager di Nokian Tyres.



Tuttavia, ora più che mai, la sicurezza non riguarda più solo il viaggio di ogni giorno sulle strade. Possiamo contribuire al benessere generale del pianeta e di tutto ciò che vive su di esso con tutte le nostre azioni.



''Vogliamo che i conducenti che scelgono i prodotti Nokian Tyres sappiano che non solo possono tutelare le loro famiglie in viaggio con la scelta degli pneumatici, ma che la loro decisione rispetterà anche il mondo in cui viviamo'', afferma Moisio.



Rendere il mondo più sicuro è evidente in tutte le operazioni di Nokian Tyres, dalla ricerca e sviluppo alla produzione.



Nokian Tyres seleziona materie prime da fonti sostenibili, riduce le emissioni e i rifiuti dalla produzione e controlla i suoi canali logistici e di sbocco. Sviluppa anche pneumatici che siano il più possibile efficienti nei consumi e realizzati con materiali durevoli e rispettosi dell'ambiente. Perseguire un mondo più sicuro significa anche creare un ambiente sicuro per i dipendenti, e allo stesso tempo costruire comunità fiorenti.



Da anni Nokian Tyres progetta pneumatici da un punto di vista sostenibile. Utilizza già materiali a base biologica come l'olio di canola nei prodotti e ricerca attivamente nuovi materiali ecocompatibili nonché l'utilizzo di materiali riciclati.



Tuttavia, Nokian Tyre vuole rendere i suoi pneumatici il più ecologici possibile e per vincere questa sfida si è posta un obiettivo ambizioso: introdurre entro il 2025 uno pneumatico realizzato completamente con materiali rinnovabili e riciclati.



''Siamo pionieri del settore da quasi 90 anni. Questa è una vita di innovazione e molte di queste innovazioni avvantaggiano ancora oggi gli automobilisti. Riteniamo che progettando questo pneumatico avremo una nuova base per innovazioni future e per un domani migliore'', afferma Olli Seppälä, Nokian Tyres' Head of R&D.