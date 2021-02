My Bmw e Mini App, connettere smartphone ancora più semplice

La possibilità di connettere agevolmente vettura e smartphone è sempre stata una prerogativa per Bmw e Mini. Basti pensare all'introduzione dell'app Bmw i Remote nel 2013, seguita dall'app Bmw Connected, e alla Mini Connected App del 2018.



A partire da oggi, due app di nuova generazione sono disponibili per i clienti Bmw e Mini. My Bmw App è ora disponibile per 30 mercati europei, Cina e Corea (solo quest'ultima per Mini App).



Entrambe le applicazioni sono caratterizzate da un nuovo design, una user experience intuitiva e semplificata e nuovi servizi a supporto della mobilità individuale sostenibile.



''Con la nuova generazione di app, stiamo facendo un ulteriore passo avanti per arricchire l'esperienza digitale a bordo dei nostri veicoli soddisfacendo la crescente domanda di servizi e funzioni digitali da parte dei clienti - ha dichiarato Peter Henrich, Senior Vice President Bmw Group Connected Company Customer -. Con My Bmw App e Mini App, integriamo perfettamente il veicolo allo stile di vita digitale dei nostri clienti.



Entrambe le app offrono molti contenuti utili sia riguardo all'uso quotidiano della vettura, sia riguardo all'interazione con i marchi Bmw e Mini, ad oggi in continua espansione''.



Le app consentono un accesso immediato allo stato del veicolo e alle funzionalità: entrambe le applicazioni rappresentano la nuova interfaccia universale per le vetture Bmw e Mini.



Forniscono informazioni sullo stato dell'auto e, a seconda dell'equipaggiamento, permettono di attivare funzionalità a distanza (ad esempio per localizzare il veicolo, bloccare e sbloccare le portiere) e, nel caso della My Bmw App, di monitorare l'ambiente circostante (Remote 3D View).



Le mete da raggiungere sono facili da individuare tramite la funzione di ricerca integrata e possono essere inviate direttamente dall'app al sistema di navigazione del veicolo. È inoltre possibile trasmettere le destinazioni da app di terzi.



La mappa mostra la situazione in tempo reale del traffico, le stazioni di rifornimento e di ricarica, nonché le possibilità di parcheggio.



Attraverso My Bmw App, Amazon Alexa può essere utilizzata in veicoli dotati di Sistema Operativo Bmw ID7. Una volta collegato l'account Amazon all'applicazione, il cliente può utilizzare l'assistente vocale a bordo del veicolo. Alexa è inizialmente disponibile in Germania, Austria, Spagna, Italia e Gran Bretagna. Il servizio vocale sarà disponibile in altri Paesi a partire da marzo 2021.