Peugeot 208, da oggi disponibile anche con gomme All Seasons

La gamma di nuova Peugeot 208 si arricchisce con l'introduzione di una dotazione ottenibile a richiesta sull'allestimento più venduto in Italia. Le 208 benzina, diesel e 100% elettrica in allestimento Active Pack possono essere ordinate anche pneumatici All Seasons per poter affrontare le diverse stagioni dell'anno con un unico set di pneumatici, rispettando il codice della strada anche nei mesi invernali.



Caratterizzati dalla presenza del simbolo del fiocco di neve, i pneumatici All Seasons permettono di essere in regola con il Codice della Strada riguardo la circolazione con le dotazioni invernali, senza dover essere quindi obbligati a installare pneumatici invernali o a portare con sé le catene nei mesi più freddi.



Questo consente di affrontare le diverse stagioni dell'anno con un unico set di pneumatici, ottimizzando quindi la spesa per la propria mobilità e senza doversi recare due volte all'anno per invertire il treno di pneumatici.



Il set di pneumatici All Season è un optional del costo di 200 euro e può essere richiesto sull'allestimento Active Pack in tutte e tre le alimentazioni disponibili di nuova 208.



L'auto può quindi esser dotata direttamente dalla fabbrica di pneumatici Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 che garantiscono un'adeguata aderenza anche sulla neve, riducono lo spazio di frenata e migliorano la maneggevolezza dell'auto sull' asciutto, aumentando anche la resistenza all'aquaplaning per l'intero ciclo di vita dei pneumatici.