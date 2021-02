Hyundai DAL-e, arriva il robot per il servizio clienti

E' arrivato il robot di Hyundai per il servizio clienti. Hyundai Motor Group ha infatti lanciato 'DAL-e', ovvero un avanzato robot destinato al servizio clienti e che è in grado di comunicare in maniera indipendente con le persone, utilizzando precise capacità di riconoscimento e mobilità. DAL-e è l'acronimo di 'Drive you, Assist you, Link with you-experience' ('ti guido, ti assisto e mi connetto con te') ed è stato sviluppato per aprire la strada al futuro dei servizi clienti automatizzati. DAL-e è dotato di una tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia per riconoscere i volti e di un sistema di comunicazione automatico basato su una piattaforma di comprensione del linguaggio. "DAL-e è una piattaforma di servizi di nuova generazione - ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice Presidente e Capo del Robotics Lab di Hyundai Motor Group - in grado di offrire in qualsiasi momento un servizio clienti personalizzato. Ci aspettiamo che possa diventare un portavoce capace di fornire ai clienti informazioni coerenti in modo più profondo e personale rispetto ai robot convenzionali. Con continui aggiornamenti e miglioramenti, DAL-e fornirà esperienze fresche e gradevoli ai nostri clienti, in un contesto privo di contatto. Il nostro obiettivo è consentire a Dal-e di impegnarsi in una comunicazione fluida e piacevole con i clienti e di presentare loro servizi di valore". Negli scorsi giorni, Hyundai Motor Group ha annunciato la presentazione inaugurale di DAL-e presso lo showroom Hyundai a Seul, dove il robot ha cominciato la sua operazione pilota. A seguito di questa fase, è previsto l'utilizzo di DAL-e in diversi settori che richiedono interazioni quotidiane con i clienti, come in altri showroom Hyundai e Kia. In termini di mobilità, Dal-e si può muovere liberamente accompagnando i clienti verso diverse posizioni all'interno dello showroom attraverso quattro ruote omnidirezionali. Inoltre, fornisce informazioni come le caratteristiche dei veicoli e delle tecnologie connettendosi in modalità wireless a un ampio schermo all'interno dello showroom, invitando i clienti a farsi una foto con lui, o riproducendo feedback gestuali con le proprie braccia.