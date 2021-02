Ford e Google, accordo su progetti per veicoli connessi

Ford Motor Company e Google hanno annunciato una partnership strategica per accelerare la trasformazione di Ford e reinventare l'esperienza dei veicoli connessi.



La casa dell'Ovale Blu ha, inoltre, nominato Google Cloud come il suo fornitore preferito di servizi cloud per sfruttare l'esperienza di Google a livello mondiale nella gestione di dati, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML).



Nell'ambito di questa nuova partnership, della durata di sei anni, a partire dal 2023, milioni di futuri veicoli Ford e Lincoln di tutte le fasce di prezzo utilizzeranno il sistema Android, con app e servizi integrati Google.



Per continuare il percorso di innovazione intrapreso, Ford e Google stanno creando un nuovo gruppo di lavoro dedicato, Team Upshift, che lavorerà sul processo di trasformazione di Ford, creerà esperienze personalizzate per i consumatori e promuoverà nuove dirompenti opportunità basate sull'analisi dei dati.



''Mentre Ford continua una delle trasformazioni più profonde della sua storia attraverso l'elettrificazione della gamma, la connettività dei veicoli e la guida autonoma, la partnership tra Google e Ford rappresenta una fucina di innovazione in grado di offrire un'esperienza superiore ai nostri clienti e modernizzare la nostra attività'', ha affermato Jim Farley, presidente e ceo di Ford.



In qualità di fornitore preferito di servizi cloud e a partire dalla fine dell'anno, Google aiuterà Ford a sfruttare le tecnologie di Artificial Intelligence, Machine Learning e analisi dei dati di Google Cloud per accelerare la trasformazione digitale della casa automobilistica, modernizzarne le operazioni e supportare le tecnologie dei veicoli connessi con il cloud di Google affidabile e sicuro. Con Google Cloud, Ford e Google condividono la visione di voler creare un'esperienza divertente, più sicura ed efficiente per chi è alla guida di veicoli connessi, riducendo al minimo la distrazione del conducente e mantenere i clienti all'avanguardia della tecnologia con gli aggiornamenti Over-The-Air. A partire dal 2023, i clienti Ford e Lincoln in tutto il mondo inizieranno a trarre vantaggio da esperienze digitali uniche, costruite partendo dal sistema operativo Android e con app e servizi Google integrati, che includono lo stato dell'arte in termini di mappe e tecnologia a comando vocale.



Il sistema Android all'interno del veicolo consente, inoltre, a Ford ed a sviluppatori esterni di creare app che continuino a migliorare l'esperienza di possesso del cliente rendendola sempre più personalizzata.