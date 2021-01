Schaeffler espande attività nel settore mobilità elettrica

Il Gruppo tedesco Schaeffler, che producendo componenti e sistemi ad alta precisione per drive train, applicazioni chassis e cuscinetti ha realizzato nel 2019 un fatturato di circa 14,4 miliardi di euro, sta rapidamente sviluppando le attività della specifica divisione creata nel 2018 per la mobilità elettrica. Negli ultimi anni Schaeffler ha tra l'altro progressivamente rafforzato le proprie competenze in materia di mobilità elettrica attraverso una serie di acquisizioni mirate, come quella di Elmotec-Statomat alla fine del 2018. Un allargamento delle attività che faceva seguito a quella realizzata nel 2016 e relativa a Compact Dynamics, specialista nello sviluppo di trasmissioni elettriche. ''Ci siamo trasformati con successo in un fornitore di sistemi di trasmissione per soluzioni di mobilità elettrica sostenibile e ci siamo affermati come un partner affidabile per i nostri clienti - afferma Matthias Zink, Ceo Automotive Technologies di Schaeffler AG - Il punto chiave che differenzia Schaeffler è il suo know-how a livello di componenti e sistemi. Siamo impegnati nella mobilità elettrica da più di 20 anni e comprendiamo i requisiti del drive train. La nostra capacità d'innovazione come fornitore automotive e industrial globale e le nostre forti competenze industriali ci rendono un partner preferito per i nostri clienti''. Schaeffler fornisce oggi tecnologie per tutti i drive train elettrificati. La produzione in serie di trasmissioni per assali elettrici, componente chiave dei sistemi elettrificati, è attiva con successo dal 2017, fornendo rapporti di trasmissione e trasferimento di potenza ottimali dal motore elettrico alle ruote. Nell'Audi e-Tron, ad esempio, le trasmissioni dell'assale elettrico Schaeffler, con diversi design strutturali, sono utilizzate su entrambi gli assali per avere capacità di trazione integrale. E la Porsche Taycan è dotata di una trasmissione coassiale dell'assale elettrico ad alta efficienza Schaeffler per fornire il rapporto di trasmissione richiesto sull'assale anteriore. Nel 2020, la trasmissione coassiale dell'assale elettrico è valsa a Schaeffler il prestigioso PACE Award, considerato dall'industria mondiale come il marchio distintivo per i progetti automobilistici di successo. Schaeffler si è anche assicurata diversi ordini per i suoi assali elettrici '3 in1' che combinano il motore elettrico, l'unità di azionamento e l'elettronica di potenza in un unico sistema. Si tratta di assali elettrici ad alte prestazioni con una densità di potenza avanzata. Quest'anno Schaeffler avvierà la produzione in serie di moduli ibridi - con applicazioni da 20 a oltre 300 kW - ma anche unità di azionamento ibride e trasmissioni per assale completamente elettriche. La base della produzione di motori elettrici di Schaeffler è una piattaforma tecnologica modulare e altamente integrata. A partire dal 2024, Schaeffler fornirà un'intera unità di azionamento comprendente due motori elettrici e una trasmissione con elettronica di potenza integrata. Una potenza di sistema di 120 kW offre prestazioni da auto sportiva con un basso consumo di carburante. Parallelamente alla produzione di motori elettrici nel settore delle autovetture, Schaeffler ha recentemente raggiunto un'altra pietra miliare entrando nel segmento delle applicazioni heavy-duty per veicoli commerciali e pesanti. Schaeffler ha annunciato un ordine di produzione in serie per motori elettrici con tecnologia di avvolgimento 'wave winding', una tecnologia che fornisce un'elevata densità di potenza e vantaggi durante il montaggio.