Peugeot, con Black Pack gamma suv ancora più personalizzata

La gamma suv di Peugeot è prevista anche con una nuova opzione il "Black Pack". Disponibile a richiesta sugli allestimenti GT e GT pack, questa nuova personalizzazione attribuisce una colorazione scura a diversi elementi di nuovo 3008, quali la griglia della calandra ed il Leone presente al centro di essa, i monogrammi che assumono un colore nero satinato, le cornici dei finestrini nere e tanti altri particolari estetici che contribuiscono a darle una personalità ancor più marcata.



Disponibile come optional a 500 euro sull'allestimento GT e a 300 euro su GT Pack, questo pacchetto attribuisce una colorazione scura ai seguenti elementi di nuovo 3008 e 5008.



La griglia anteriore ed il logo del Leone presente al suo interno adottano un effetto dark chrome, mentre i monogrammi GT e Peugeot assumono una colorazione dark chrome ma satinata, elemento che li fa risaltare sulle superfici lucide della carrozzeria. Il profilo anteriore sotto la griglia paraurti si presenta di colore nero brillante, così come la soglia del paraurti posteriore ed anche il profilo laterale presente tra i parafanghi anteriori ed il cofano. Stessa tinta e tonalità adottata anche dal padiglione, ma non dalle barre al tetto, perché queste ultime hanno una superficie nera satinata.



Infine, gli inserti alla base delle portiere sono in grigio tugstene e completano il dark look dei nuovi suv i cerchi in lega da 19'' modello "Washington" con colorazione nero Onyx.



La nuova struttura di gamma inaugurata da Peugeot 308 e declinata su 3 livelli di allestimento ciascuno dei quali arricchibile con un "pack" specifico. Questo per agevolare i clienti nella scelta della versione ideale, fornendo anche un maggior controvalore (il pack infatti costa meno della somma dei singoli opzionali) e aumentando ancor più i valori residui di nuovo 3008 e 5008.