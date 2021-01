Hankook, sarà primo equipaggiamento per Audi RSQ8

Sarà Hankook a fornire alla nuova Audi RSQ8 il primo equipaggiamento di pneumatici. Il veicolo Audi in questione dimostra il potenziale sportivo di questa serie con i suoi 441 kW, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una coppia di 800 Newton metri. A sostenere le prestazioni da sportiva ci penseranno i pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 SUV nella misura 295/40 ZR22 112Y XL AO.



"Hankook ha già maturato una lunga tradizione di primo equipaggiamento con Audi - ha affermato Sangoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe - e in particolare, i modelli RS sono già equipaggiati con gli pneumatici Hankook da molto tempo.



Ovviamente, quando gli pneumatici estivi e invernali vengono usati anche nei modelli top, è sempre un grande onore per i nostri ingegneri sviluppatori". Il Ventus S1 evo 3 SUV ha aumentato sensibilmente la forza delle pareti laterali rispetto ai prodotti standard, grazie all'imballaggio a perline, ossia l'uso di uno speciale materiale in nylon nell'area delle pareti laterali. La carcassa a due strati e l'uso di un composto di fibra aramidica riducono l'espansione indesiderata della circonferenza di rotolamento a velocità elevate fino al 60 per cento rispetto ai profili precedenti. Gli pneumatici hanno quindi un'elevatissima stabilità di guida e precisione di sterzata, oltre a una maggiore durata grazie al minore sviluppo complessivo di calore. Le prestazioni sportive e dinamiche su strade sia asciutte che bagnate sono migliorate grazie a una nuova mescola del battistrada migliorata a base di resine naturali a elevate prestazioni.