Peugeot 5008, con 'hands free' è più facile caricare bagagli

Riempire il vano bagagli può finire per gravare sulla schiena: portare zaini, valigie, borse da viaggio, per poi posarli a terra per aprire il bagagliaio e riprenderli di nuovo in mano per posizionarli nel vano di carico aggiunge lavoro extra per le braccia e la parte bassa della schiena. Peugeot allevia la fatica associata a questi compiti grazie a un'altezza di carico tra le più comode della sua categoria e alla possibilità di avere un portellone con tecnologia hands free, ovvero a mani libere, su diversi modelli della sua gamma, tra cui il large suv 5008.



Questo equipaggiamento è uno dei fiori all'occhiello della vocazione tecnologica di questi modelli: con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore, il portellone motorizzato si apre e si chiude rapidamente e senza alcuno sforzo. In alternativa, su tutti i modelli in cui è presente tale dotazione, può essere azionato agendo sul telecomando del veicolo o sull'apposito pulsante posizionato alla sinistra del volante.



Le caratteristiche innovative dei più recenti modelli Peugeot non si limitano a offrire agli occupanti i migliori livelli di comfort e sicurezza disponibili sul mercato.



Il suv 5008 offre anche spazio e modularità: con 7 posti offerti di serie, è in grado di offrire una vasta gamma di possibilità sia per il trasporto di persone che di bagagli. Ha un vano di carico al vertice della sua categoria quanto a capacità, grazie a 780 litri VDA (nella configurazione a 5 posti) cui si può accedere anche con il sistema motorizzato di apertura del portellone, senza dover agire su alcun pulsante (del telecomando o del portellone), ma semplicemente muovendo un piede sotto il paraurti. Grazie alla sua modularità, poi, il vano di carico può raggiungere una capacità fino a 1.940 litri, misurati dal portellone alla prima fila. Lo schienale del sedile del passeggero anteriore, inoltre, può essere ripiegato orizzontalmente, consentendo di trasportare oggetti lunghi fino a 3,20 metri, come una tavola da surf.