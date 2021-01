Mercedes Eco Coach, personal trainer per guida eco-friendly

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sempre più clienti Mercedes-Benz si stanno orientando verso le gamme dei veicoli elettrici o ibridi plug-in. Per offrire ai clienti un supporto speciale durante il passaggio all'era della mobilità elettrica, Mercedes-Benz ha sviluppato un personal trainer digitale intelligente: il Mercedes me Eco Coach, elemento più recente dell'ecosistema delle app Mercedes-Benz me. In modo coinvolgente, l'Eco Coach abitua i clienti di modelli elettrificati della Stella alle potenzialità elettriche dei loro veicoli. I clienti che seguono i consigli e i suggerimenti nell'app, non solo conoscono meglio la propria auto a propulsione alternativa, ma migliorano anche il proprio stile di guida e contribuiscono a tutelare meglio l'ambiente. Inoltre, attraverso un programma a punti, possono guadagnare premi e servizi esclusivi.



Uno degli elementi chiave nell'app Eco Coach sono le diverse sfide, che l'utente può affrontare con successo per ottenere punti. Anche quando si tratta di guidare un ibrido plug-in nel modo più efficiente possibile. Le sfide includono, ad esempio, coprire la percentuale più alta possibile di un viaggio attraverso l'energia elettrica, ricaricare in luoghi diversi, ricaricare più giorni consecutivi e ottenere il minor consumo di carburante possibile. Il numero di punti che si possono ottenere dipende dalla difficoltà della sfida. Ad esempio, vengono assegnati 100 punti per aver completato la sfida "Carica il tuo veicolo in tre luoghi diversi". L'app Mercedes me Eco Coach consente inoltre agli utenti di entrare in competizione con la community di Eco Coach.



I punti ottenuti dagli utenti possono essere convertiti in premi come parte di un programma di bonus integrato. Al momento del lancio in Germania, sono disponibili buoni ricarica per il servizio Mercedes-Benz Mercedes me Charge e buoni per gli store della Mercedes-Benz Collection. È anche possibile riscattare i punti per la compensazione di CO2, ad esempio per compensare le emissioni di anidride carbonica degli ibridi plug-in durante la guida con il motore a combustione. Se l'utente decide sulla compensazione di CO2, viene effettuato un investimento in progetti di alta qualità con certificati CER al gold standard, insieme ad aziende partner selezionate.



Naturalmente i suggerimenti nell'app non solo danno un valore aggiunto ai clienti: anche l'ambiente ne beneficia.



In Germania, la nuova app può essere scaricata gratuitamente su App Store e Google Play Store. Questo personal trainer per la guida elettrica sarà presto disponibile anche in molti altri paesi europei. (ANSA).