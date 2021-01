Nokian Snowproof P, pneumatico che non teme neve e fango

Le insidie delle strade aumentano in inverno. Soprattutto in condizioni estreme di neve, ghiaccio e fango. Lo sa bene il produttore di pneumatici scandinavo Nokian Tyres che, proprio per superare le difficoltà della stagione invernale, lancia il nuovo pneumatico Nokian Snowproof P, combinazione di handling ad alte prestazioni e grip invernale affidabile. Il concept del nuovo Alpine Performance di Nokian Tyres garantisce sicurezza nella guida quotidiana grazie alla trazione avanzata, uno spazio ridotto di arresto e sicurezza nelle curve.



Nokian Snowproof P è offerto nelle categorie di velocità H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h) e la sua ampia selezione di misure include 55 prodotti da 17 a 21 pollici.



Il nuovo concept Alpine Performance utilizzato nel Nokian Snowproof P offre una combinazione di grip invernale affidabile e sensazione di guida prevedibile e bilanciata. Il concept consiste nell'ottimizzazione del disegno del battistrada, combinato con speciali lamelle molto fitte e la nuova mescola Alpine Performance.



ll maggiore cambiamento rispetto al modello precedente Nokian WR A4 può essere rilevato nel disegno del battistrada. Passare dal battistrada asimmetrico a quello direzionale e simmetrico assicura un comportamento prevedibile e controllato in tutte le condizioni e migliora la sicurezza generale dello pneumatico.



Il nuovo disegno con scanalature laterali e longitudinali su misura consente allo pneumatico di massimizzare l'area di contatto tra pneumatico e strada, migliorando il grip e la precisione della sterzata. L'area di contatto ottimizzata garantisce un'usura uniforme, mentre la nuova Tread Block Support Matrix offre una maneggevolezza coerente. Lo pneumatico offre una sensazione di stabilità su strada e una risposta più rapida alla sterzata, sia ad alte velocità che in condizioni invernali difficili. Nokian Snowproof P è adatto a tutte le condizioni meteorologiche invernali, offrendo prestazioni affidabili su strade bagnate, fangose ;;e innevate. Una delle condizioni più difficili da gestire è la fanghiglia, soprattutto quando appare tra le corsie di un'autostrada trafficata. Ideato per prevenire il pericoloso slushplaning, il nuovo battistrada è dotato di fitte lamelle (Dense siping) e scanalature longitudinali (Connected grooves), che rimuovono efficacemente acqua e fango tra pneumatico e strada. Le scanalature levigate (Polished Grooves) accelerano anche la rimozione dell'acqua, fornendo maggiore sicurezza e aiutando nella guida sotto la pioggia e nello stesso tempo offrendo allo pneumatico un aspetto lucido ed elegante.



Per migliorare ulteriormente le proprietà dello pneumatico sul bagnato, la nuova mescola di gomma Alpine Performance è ideata per gestire un'ampia gamma di temperature.



Gli artigli da neve (Snow Claws) di aderenza tra i blocchi del battistrada sulla spalla dello pneumatico migliorano l'aderenza su neve e ghiaccio, specialmente quando si frena e si accelera.



I booster per frenata e accelerazione sui tasselli del battistrada fanno la loro parte per migliorare l'aderenza longitudinale. Inoltre le scanalature su misura accelerano la rimozione di fango e acqua immagazzinando l'acqua e trasferendola lontano dallo pneumatico e dalla superficie di guida.