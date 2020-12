Fiat 500, si viaggia in 'compagnia' di Alexa

Sulla nuova fiat 500 arriva l'esperienza vocale di Alexa. Fiat Chrysler Automobiles e Amazon continuano infatti a rafforzare la loro partnership strategica integrando nella nuova 500 l'esperienza vocale con Alexa, completata dalla nuova applicazione MyFiat per l'auto connessa.



Grazie a questa integrazione, gli occupanti possono chiedere ad Alexa di riprodurre brani musicali, ascoltare le notizie, verificare le condizioni meteo, controllare i dispositivi domestici, accedere alle numerose modalità di Alexa e altro ancora. L'integrazione, proposta nell'ambito dei servizi Uconnect offerti da FCA, è la prima disponibile per i clienti in Italia. nel corso del 2021, l'implementazione dei nuovi modelli riguarderà anche Austria, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. I clienti FCA avevano inizialmente conosciuto Alexa per l'auto connessa FCA, incluse MyJeep e MyAlfa, che permettono ai clienti con i dispositivi abilitati in casa di chiedere facilmente ad Alexa di controllare il livello della batteria in auto, di bloccare/sbloccare le porte e altro ancora. "La Nuova 500 è la prima auto FCA nata 100% elettrica - ha commentato Luca Napolitano, Responsabile della regione EMEA per i marchi Fiat, Lancia e Abarth - e oltre ad essere una vera e propria icona dal 1957, la terza generazione della Fiat 500 vuole anche imporsi come benchmark per la tecnologia del prossimo decennio, abbinando uno stile unico a livello di connettività d'avanguardia. Oltre ad essere semplice e intuitiva, la Nuova 500 ci regala anche la ciliegina sulla torta: l'assistente 'virtuale' a bordo che risponde ai comandi dentro l'auto. Basta esclamare "Hey Fiat" e permette di comunicare in tempo reale con i sistemi di domotica, ascoltare musica e altro ancora; in questo modo, è possibile restare sempre connessi e guidare nella massima sicurezza. Collaborare con Amazon e portare Alexa a bordo è stata la scelta più naturale per Fiat".