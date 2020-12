DS 3 Crossback con Park Pilot: tecnologia aiuta la guida

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - DS dota le sue vetture di Park Pilot, pronto a parcheggiare automaticamente anche la DS 3 Crossback dotata di cambio automatico.



I passaggi di questo pratico sistema sono tanto semplici quanto intuitivi, a iniziare dalla fase di ricerca del parcheggio.



Procedendo a velocità inferiori a 30 km/h, si dovrebbe attivare l'apposita modalità di ricerca parcheggio dallo schermo tattile centrale. Il passo successivo riguarda la scelta del tipo di parcheggio, che può essere sia a pettine che in parallelo, a destra oppure a sinistra.



DS Park Pilot individuerà il parcheggio adatto alla lunghezza di DS 3 Crossback, e a quel punto dovremo togliere le mani dal volante, posizionare il cambio automatico in Neutro e tenere premuto il pulsante Park sulla leva cambio.



DS Park Pilot controlla automaticamente direzione dello sterzo, accelerazione e frenata, convertendo una situazione potenzialmente stressante in un momento quasi ricreativo.



Tanto più che alla ripartenza avremo la possibilità di far ripetere a DS Park Pilot analoga manovra in uscita. In totale coerenza con la promessa di confort a bordo, che DS 3 Crossback rende già oggi disponibile. (ANSA).