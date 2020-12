Connettività senza compromessi a bordo di Opel Astra

Nuova Opel Astra è campionessa anche di tecnologia a bordo, grazie ai sistemi Multimedia Radio, Multimedia Navi e Multimedia Navi Pro, più intelligenti, rapidi e intuitivi, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.



Il sistema di infotainment fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e aggiornamenti delle mappe online, prezzi del carburante e il parcheggio libero più vicino, che rendono più rilassato ogni viaggio.



Inoltre i cellulari possono essere ricaricati in modalità wireless grazie alla ricarica induttiva, posizionata nell'apertura presente nella console centrale.



La nuova Opel Astra si trasforma in una sala concerti con la radio DAB+, e in particolare con l'opzionale sound system Bose, dotato di ben sette altoparlanti tra cui un subwoofer RichBass, che garantiscono un ascolto ottimale da ogni punto dell'abitacolo.



Nuova Opel Astra regala ancora più sicurezza a bordo grazie alla chiamata di emergenza, eCall, che parte automaticamente con l'attivazione dei tensionatori delle cinture di sicurezza o airbag. La eCall può essere attivata anche manualmente premendo il tasto rosso Sos al di sopra dello specchietto retrovisore in caso di necessità.