Opel, nuova Astra campione di aerodinamica

Le nuove generazioni di Opel Astra o Opel Astra Sports Tourer si pongono al vertice del segmento per emissioni ed efficienza alla guida. Negli anni, Opel Astra è diventata un punto di riferimento per la categoria delle compatte e Opel continua a perseguire questa strategia con nuovi e moderni motori, che rendendo Astra una vera specialista del risparmio. Le emissioni di CO2, infatti, sono state ridotte del 21% rispetto alla generazione precedente. Lo sviluppo della vettura nella galleria del vento ha contribuito a ridurre i consumi di carburante e le emissioni, rendendo la nuova Astra la compatta con il coefficiente di resistenza aereodinamica più basso del mondo. Numerose le tecnologie all'avanguardia per la riduzione delle emissioni, a partire dal Filtro Antiparticolato per i motori benzina e il sistema di Riduzione Selettiva Catalitica che permettono a tutti i motori di Opel Astra di rispettare le nuove normative Euro 6d in vigore dal 2021. I nuovi motori turbo benzina e diesel hanno prestazioni brillanti, grazie anche ai moderni cambi manuali a sei rapporti, al cambio continuo a sette velocità e alla nuova trasmissione automatica a nove velocità, presente per la prima volta su Opel Astra. La compatta di casa Opel offre una gamma di motorizzazioni, a partire dai motori turbo benzina 1.2 e 1.4 disponibili con potenze di 110 e 145 cavalli e livelli di coppia massima da 195 a 236 Nm, che consentono di raggiungere un equilibrio perfetto tra prestazioni ed efficienza, e il motore turbodiesel 1.5 da 105 e 122 cavalli, con cambio manuale oppure automatico a 9 rapporti, progettato per ottimizzare ulteriormente il consumo di carburante. Opel Astra, oltre a distinguersi per l'aerodinamica e la tecnologia dei motori, vanta anche numerose tecnologie di ultima generazione, come la nuova telecamera anteriore e posteriore, più piccola ma più potente, il tachimetro digitale e l'infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch da 8".



Nuova Opel Astra offre inoltre sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia, tra cui i fari anteriori intelligenti a matrice di LED IntelliLux , il cruise control attivo, l'indicatore della distanza di sicurezza, la frenata automatica d'emergenza e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.