DS 3 Crossback E-Tense, sistema della frenata rigenerativa

L'identità 100% elettrica del suv compatto DS 3 Crossback E-Tense rivela una gestione dell'energia totalmente innovativa, rispetto ai tradizionali motori endotermici.L'energia elettrica che muove DS 3 Crossback E-Tense, presenta numerosi vantaggi. L'assenza di emissioni nocive, di rumore, di vibrazioni e sgradevoli odori è accompagnato da una grande funzionalità. Grazie alla frenata rigenerativa che può essere utilizzata in maniera più efficace attivando sulla leva del cambio la modalità "brake", ad ogni decelerazione DS 3 Crossback E-Tense recupera energia che la batteria di trazione permette di immagazzinare per un successivo utilizzo. Il software preposto a questa funzionalità è di diretta derivazione dalle tecnologie studiate da DS Performance nella preparazione della monoposto che partecipa al campionato di Formula E, di cui il team DS Techeetah è campione in carica.



Questa funzionalità agisce come freno motore, permettendo al veicolo di decelerare senza dover premere il pedale del freno, mentre la pressione dello stesso pedale consente di rallentare più velocemente. Gli effetti nell'uso cittadino sono subito evidenti, come testimonia la possibilità di recuperare fino al 25% di preziosa energia. Un ulteriore beneficio secondario è legato all'usura della componentistica dell'impianto frenante, evidentemente meno affaticato dai frequenti "stop and go" dell'uso urbano. Tanto che sommando il minore logorio dei freni e la manutenzione semplificata del suv 100% elettrico DS 3 Crossback E-Tense, i costi di manutenzione possono facilmente scendere del 25-30% nel confronto con le varianti dotate di motore endotermico.In sintesi, una formula vincente che DS 3 Crossback E-Tense sottolinea con la sua compattezza esterna pronta ad esprimere un nuovo livello di dinamismo, rigorosamente premium, come vuole l'esclusivo approccio DS Automobiles.