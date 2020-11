Hankook, il futuro nel progetto 'Design Innovation'

Il produttore premium di pneumatici Hankook ha svelato sul suo canale YouTube ufficiale il progetto 'Design Innovation 2020'. Lanciato nel 2012, il programma è organizzato ogni due anni in collaborazione con una delle principali università di design al mondo, per la ricerca di concetti futuristici per soluzioni di guida e mobilità. Con il tema 'Rimodellazione urbana', i professori e gli studenti del Dipartimento di disegno industriale dell'Università di Cincinnati, negli USA, si sono concentrati sulla trasformazione delle città e sulla riconfigurazione della mobilità che accompagna questo sviluppo. Anziché rappresentare la mobilità in funzione di un'unica finalità, gli studenti hanno sviluppato uno scenario che ha visualizzato la mobilità nel quadro di spazi di vita con un'infrastruttura di automazione aumentata e tecnologie all'avanguardia, come la tecnologia ecocompatibile, la guida autonoma e l'intelligenza artificiale. I progettisti e gli ingegneri Hankook hanno sviluppato ulteriormente i concetti per renderli entrambi più visionari. Al centro di questa visione c'è il dispositivo di mobilità modulare a due ruote del produttore di pneumatici, l'Hankook Platform System-Cell'. Come piattaforma autonoma a due ruote, HPS-CELL è un veicolo elettronico che utilizza la tecnologia 'Hankook Electric mobility'. La piattaforma può essere utilizzata per varie finalità a seconda delle varie cabine passeggeri o vani cargo, chiamate capsule, collegate ad essa. Separando la piattaforma per la mobilità dalla sua funzione grazie all'uso di queste capsule staccabili, la futuristica HPS-Cell dimostra che al centro della mobilità c'è lo pneumatico. La HPS-Cell si sposta su pneumatici senza aria e usa una tecnologia a sensori che identifica il battistrada dello pneumatico e le condizioni in tempo reale, oltre a rispondere ai rischi di usura e a cambiare struttura del battistrada in base alla condizione stradale, grazie all'uso di ruote variabili e un'infrastruttura ottimizzata.



Per portare in vita questo concept di pneumatico e la piattaforma HPS-Cell, sono stati prodotti un film del concept e un prototipo, che illustrano come una popolazione urbana nel 2040 potrebbe usare questo tipo di piattaforma di mobilità.



Durante il video, le piattaforme vengono combinate con varie capsule di diverse forme che soddisfano specifiche finalità, come nel caso di un breve viaggio di un pendolare, dell'agricoltura urbana o di un viaggio di famiglia. Le capsule intercambiabili sopra alle singole piattaforme di mobilità HPS-Cell massimizzano la scalabilità e l'efficienza del movimento all'interno di città intelligenti delle generazioni future. "Hankook Tire sta integrando nuove idee alla nostra tecnologia all'avanguardia - ha dichiarato Jimmy Kwon, Vice Presidente di Hankook Tire Brand Lab - al fine di esplorare concetti di design per la prossima generazione, perché Hankook crede che la creatività sia il primo passo per trasformare l'immaginazione in realtà. Siamo più che lieti di presentare i lavori di quest'anno, perché esprimono l'essenza della mobilità del futuro immaginata da Hankook".