DS 7 Crossback, interni raffinati in pieno stile parigino

Chic e moderno, l'abitacolo di DS 7 Crossback riflette l'esperienza e il savoir-faire tipicamente parigino del team di artigiani DS Automobiles. I materiali pregiati, l'ispirazione Haute Couture, la sensualità e l'alta qualità sin nei minimi dettagli si fondono in un ambiente di classe, avvolgente e accogliente, che fedelmente alla filosofia del brand può essere personalizzato per soddisfare i gusti e i desideri di ciascun cliente, esaltandone l'individualità.In omaggio a Parigi, casa natale di DS, le ispirazioni prendono il nome di Bastille, Rivoli e Opera, a cui si aggiunge l'ispirazione Performance Line per sottolineare lo spirito sportivo del suv DS. Accomunate dal rispetto della tradizione artigianale e dall'estrema attenzione al dettaglio, le cinque ispirazioni propongono materiali pregiati e selezionati per i rivestimenti della plancia, dei pannelli porte, della console centrale e dei sedili. Tutti dettagli, questi, impreziositi da lavorazioni prese in prestito dal mondo dell'alta orologeria e della moda che esaltano l'eleganza di DS 7 Crossback, come le cuciture point perle delle sedute o la lavorazione guilloché Clous de Paris dei pulsanti nella console centrale, che ribadisce lo stretto legame tra DS Automobiles e gli orologi di lusso, sottolineato anche dall'esclusivo B.R.M. Chronographes R180 che domina la plancia svelandosi attraverso un meccanismo rotativo quando si avvia il motore di DS 7 Crossback.