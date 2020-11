Fiat Nuova 500, Mopar crea una linea dedicata di accessori

Una vera valanga di accessori e di soluzioni specifiche nei servizi quella che il team di Mopar - l'azienda di FCA dedicata all'aftersales - ha sviluppato per Nuova 500, il primo modello Fiat nato full electric. Quella che è disponibile nel catalogo Authentic Accessories by Mopar è una gamma di oltre 80 oggetti e complementi progettati dedicati a 500 Electric : è evidente come un concetto evoluto di mobilità non possa prescindere dalla qualità dei servizi e degli accessori.

E anche dalla massima possibilità di personalizzazione attraverso prodotti e idee sviluppate insieme a tutti gli attori coinvolti nella realizzazione ogni modello. ''Per la Nuova 500, il team di Mopar ha lavorato insieme con i colleghi dell'ingegneria, dello stile e del prodotto fin dai primi schizzi con l'obiettivo di offrire la massima personalizzazione - ha dichiarato Giuseppe Galassi, head of marketing & communication Mopar -. Questo ha fatto sì che gli Authentic Accessories by Mopar siano la perfetta estensione dei diversi allestimenti della gamma e siano perfettamente coerenti con lo spirito del modello, nel segno di una continuità pensata per semplificare e ''rendere naturale'' l'esperienza elettrica del cliente''. Per Nuova 500 Mopar ha lavorato in ambiti differenti che esprimono al meglio l'anima dei clienti di questo modello. Grande risalto, dunque, al 'fashion',con pacchetti che esaltano le diverse sfumature e che possono avere l'eleganza e la distintività dell'ottone (fashion pack) o del cromato (chrome pack), ma sempre guardando al confort dei clienti con il 'tunnel pocket' con portaborsa personalizzata e apposita pochette dove poter riporre telefono, trucchi e vanity kit. Non mancano cerchi diamantati dedicati, un pacchetto di cromature specifiche, la key cover specifica e la lavorazione chevron del tetto che richiama proprio il lavoro artigianale proprio della fashion industry. Nuova 500 appartiene anche al mondo della sportività: con la gamma Sport Techno, Mopar ha esplorato un tema che fa parte della storia del modello esaltandone fortemente il carattere. Esclusivi cerchi in lega da 17 pollici, calotte degli specchietti retrovisori logo frontale e posteriore e key cover, tutti in colorazione grigio Maratea opaco rendono questo veicolo marcatamente sportivo. Non mancano decorazioni specifiche per il tetto e per le fiancate.



Completa la serie di personalizzazioni il battitacco illuminato e l'Interior Ambient Light, per un tocco di luminosità extra all'abitacolo.Infine è stata data massima attenzione all'ambiente, sviluppando accessori con materiali riciclati o riciclabili come ad esempio il materiale utilizzato per l'iconica chiave Pebble Stone in materiale derivante dagli scarti di produzione vegetale, cercando l'etica nell'estetica, ma senza dimenticare l'heritage che questa vettura porta con sé: da qui i mondi Ethics & Aesthetics e Be Proud. L'amore per l'ambiente si può esprimere anche attraverso una foglia sul tetto e i tappetini eco, e l'amore per se stessi e gli occupanti del veicolo attraverso il D-Fence Pack, composto da filtro abitacolo ad alta pressione, purificatore d'aria e lampada UV aiuta ad igienizzare l'interno dell'auto. Tutto questo senza dimenticare l'esperienza elettrica che deve essere semplice e naturale. Un esempio è l'avvolgicavo brandizzato 500: può sembrare banale, ma ogni dettaglio è stato studiato per migliorare la vita anche durante la fase di ricarica, a cui ci si approccia oggi con la naturalezza dei gesti più consueti. Le nostre creazioni per lNuova 500 - ha sottolineato Francesco Abbruzzesi head of EMEA Mopar service, parts & customer care - esprimono un forte senso di appartenenza al marchio Mopar e ai suoi valori fondanti:unicità, originalità, autenticità, passione, fiducia, dedizione, innovazione e sostenibilità. Sono queste le parole-chiave che guidano il nostro lavoro quotidiano e che trasferiamo a chiunque salga a bordo della Nuova 500''.