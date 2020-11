Pirelli CYCL-e Winter, cambio gomme per bici e e-bike

Si chiama CYCL-e Winter ed è il primo pneumatico da bici invernale realizzato da Pirelli. Per andare incontro alle esigenze di coloro che utilizzano le due ruote tradizionali o elettriche anche in inverno, la casa produttrice di pneumatici ha realizzato il prodotto utilizzando una mescola specifica, messa a punto dagli ingegneri Pirelli per affrontare le rigide temperature e i fondi difficili che le bici da città, anche le elettriche più performanti, possono incontrare nella stagione fredda. Forte dell'esperienza nel settore dei pneumatici invernali auto, Pirelli ha concentra in CYCL-e WT tecnologie di alto profilo, mescole sostenibili e profili specifici, presentando un prodotto high-performance per e-bike e bici urbane. CYCL-e WT è pensata per l'utilizzo con asfalti cittadini difficili, superfici molto fredde, anche sotto i 0°, oppure leggermente innevate. Il disegno battistrada realizzato presenta intagli lamellari diffusi che garantiscono grip ai massimi livelli anche sui primi fiocchi di neve, pur mantenendo il controllo ottimale sui fondi asciutti. Nella progettazione si è tenuto in considerazione anche delle velocità crescenti delle moderne e-bike.Il battistrada della gomma CYCL-e è inoltre formato da due strati di mescola: un compound di 'cap', a contatto con l'asfalto e una 'base' con funzione antiforatura. La formulazione del primo garantisce la sicurezza di guida anche sulle più moderne e potenti bici elettriche, e su diverse superfici stradali (pavé, strisce pedonali, rotaie e così via). La 'base', con spessori che variano da 3 a 3,5 mm a seconda delle misure, è invece pensata per impedire che detriti e corpi esterni forino la copertura. La mescola delle gomme Cycl-e, inoltre, è attenta all'ambiente, perché al suo interno è presente il Polverino, derivato da pneumatici auto a fine vita.



Le polveri, selezionate, vengono ri-generate e ri-utilizzate nella matrice polimerica. Una particolare attenzione è poi stata posta nel massimizzare l'utilizzo di gomma naturale, materia prima da fonte rinnovabile. Cycl-e WT è disponibile nelle misure 37-622, 42-622, 50-622 con pesi che variano dai 780g ai 1110g