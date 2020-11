Citroën ë-C4, di serie cavo ricarica T3 trifase da 22 kW

Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric, vettura compatta di nuova generazione full electric, offre un'autonomia di 350 km secondo il protocollo di omologazione WLTP, silenziosità, fluidità di marcia e piacere di guida. A partire da novembre, l'equipaggiamento di serie, in aggiunta al cavo di ricarica T2 per presa domestica, mette a disposizione il cavo di ricarica T3 trifase da 22 kW con custodia dedicata, con cui la ricarica si completa in cinque ore, utilizzando una Wall Box da 32 A e il caricatore opzionale OBC (On Board Charger) 11 kW Trifase.Nella modalità 4da una colonnina di ricarica pubblica, utilizzando un caricatore da 100 kW a ricarica rapida, la batteria si ricarica al ritmo di 10 km/min, un riferimento nel segmento: l'80% della ricarica viene completato in 30 min.



Nella modalità 3, da unaWall Box 32 A, la ricarica della batteria è più veloce e viene completata in7 ore e 30 minuti con caricabatteria standard monofase e addirittura in 5 ore con caricabatteria opzionale trifase da 11 kW. Nella modalità 2 da casa, la batteria si ricarica in 15 ore da una presa 16 A tipo Green'up Legrand e in più di 24 ore da una presa domestica classica.