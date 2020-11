Bosch protagonista di e_Mob Milano con innovazione e servizi

Bosch sarà presente l'11 novembre a e_Mob, l'evento dedicato alla nuova mobilità promosso dal Comune di Milano, la Regione Lombardia e la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, in svolgimento dal 9 all'11 novembre in versione interamente digitale sulla piattaforma emob.livebit.it.



Tema al centro dell'intervento di Bosch nell'ambito della quarta edizione di e_Mob saranno l'elettrificazione nel settore automotive e i servizi correlati. Ne parlerà alle ore 11:30, Giulio Lancellotti, sales manager Connected Services & IoT Solutions di Bosch, che in diretta streaming racconterà la visione della mobilità secondo Bosch, con un focus specifico sui servizi basati sul Cloud che possono contribuire a migliorare significativamente le prestazioni e la durata delle batterie nelle auto elettriche. Grazie a questo servizio dedicato all'uso e alla ricarica dei veicoli elettrici, è possibile utilizzare soluzioni software nel Cloud che analizzano continuamente lo stato della batteria basandosi sui dati in tempo reale relativi al veicolo e all'ambiente circostante. Ciò permette di riconoscere i fattori di stress per la batteria, come la ricarica veloce, e di predisporre misure per contrastare l'invecchiamento delle celle, come processi di ricarica ottimizzati per arrivare ad una minore usura della batteria. Con questi innovativi servizi basati sul Cloud, Bosch non solo offre la possibilità di essere sempre a conoscenza dello stato 'istantaneo' della batteria, ma consente di effettuare - per la prima volta - una previsione affidabile sulla durata residua e le prestazioni della batteria stessa.



Bosch partecipa anche al Progetto Scuole, che viene promosso nell'ambito di e_Mob dal Comune di Milano in collaborazione con le aziende protagoniste del settore. Si tratta di una iniziativa che offre alle scuole dei 150 Comuni italiani che hanno aderito alla Carta Metropolitana della mobilità elettrica, la possibilità di partecipare a webinar e workshop interattivi nel corso dell'intero anno scolastico. Da sempre vicina al tema dell'orientamento dei giovani al loro futuro professionale, Bosch ha scelto di partecipare all'iniziativa mettendo a disposizione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado aderenti al progetto, un percorso di e-learning nell'apposita sezione della piattaforma di e_Mob, dedicato alle opportunità di business e alle professioni legate alla mobilità del futuro. In particolare, Gian Maria Gabbiani, il pilota motorsport testimonial del progetto Bosch 'Allenarsi per il Futuro', racconterà la sua esperienza, stimolando i ragazzi ad 'allenare' competenze, qualità e valori necessari per affrontare il proprio futuro sia personale sia professionale. Federica Cudini, marketing manager Bosch eBike Systems, racconterà invece quali sono le nuove figure professionali legate al mondo delle eBike. Infine, Stefano Paganini, Learning Consultant della scuola di formazione Bosch TEC, illustrerà - sempre attraverso la piattaforma emob.livebit.it - le competenze necessarie per lavorare in officina e poter intervenire sulle auto ibride ed elettriche.