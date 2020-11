Tesla, a Berlino la più grande fabbrica di batterie al mondo

A Berlino sorgerà il più grande impianto di batterie del mondo: lo ha detto Elon Musk, fondatore di Tesla, nel corso di una video-conferenza europea sulle batterie. Musk arriverà oggi in Germania domani dove si occuperà in prima persona di reclutare 8000 ingegneri, riferisce il quotidiano economico Handelsblatt. Tesla prevede di costruire nella Gigafactory in via di costruzione a Gruenheide 500.000 auto compatte del Modello 3 e Y e quello sarà anche il primo impianto a produrre in contemporanea batterie e auto elettriche. Sono previsti anche nuovi modelli di auto compatte pensate specificamente per il mercato europeo, ha aggiunto Musk.