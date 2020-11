Bosch assieme a Mercedes per far dialogare auto e abitazione

Internet of Things, connettività perfezionata, sistemi 5G e nuove generazioni dell'infotaiment di bordo: tutti elementi che contribuscono a sviluppare il dialogo fra le automobili e altri elementi che fanno parte della nostra vita quotidiana, come le infrastrutture stradali, gli altri veicoli, gli utenti che si muovono con altre modalità e perfino le nostre case. Non stupisce dunque la notizia che arriva da Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, che da inizio anno offre - attraverso Bosch Smart Home - una specifica interfaccia aperta a cui ha ora aderito, dopo Apple HomeKit, anche Mercedes. L'integrazione di Bosch Smart Home System nel nuovo sistema di infotainment MBUX della casa automobilistica offrirà agli utenti maggiori opzioni per gestire le case intelligenti dalla propria auto. Dal prossimo dicembre, i conducenti della nuova Mercedes Classe S riceveranno risposte puntuali alle domande sullo stato dell'abitazione, e sui parametri forniti da tanti elementi (come termostato ambiente, termostato riscaldamento, controllo tapparelle, chiusura porte e finestre, controllo luci e rilevatore di movimento) tramite il sistema di bordo MBUX. Grazie a questa innovazione Bosch l'attenzione e concentrazione del guidatore rimangono sempre completamente rivolte alla strada e al traffico, poiché la richiesta di stato dei dispositivi ed i comandi di controllo funzionano in modo semplice e senza contatto tramite l'assistente vocale MBUX.



Tutto ciò che il guidatore dovrà fare è chiedere: ''Hey Mercedes, va tutto bene a casa?'' Il sistema risponde automaticamente inviando un aggiornamento di stato direttamente all'auto: ''Le tapparelle in camera da letto sono ancora alzate e la luce in bagno è ancora accesa''. L'autista può quindi inviare comandi specifici alla smart home: ''Hey Mercedes, per favore abbassa totalmente le tapparelle in camera da letto'' o ''Hey Mercedes, spegni la luce in bagno''. ''Siamo molto felici di dare il benvenuto a Mercedes-Benz come partner per la nostra Smart Home - ha detto Christian Thess, managing director di Bosch Smart Home - Questa collaborazione non solo crea una connessione significativa tra i temi della casa e della mobilità, ma unisce anche le nostre filosofie aziendali che sono Tecnologia per la vita e The best or nothing sotto un obiettivo comune: portare nuova leggerezza e facilità nelle vite connesse dei nostri utenti che ne trarranno grande vantaggio''.