AMG Driving Academy Italia torna in pista con Pirelli P Zero

L'AMG Driving Academy Italia torna anche quest'anno con una nuova stagione di appuntamenti con al suo fianco Pirelli con i pneumatici P Zero.



La gamma Pirelli P Zero è la preferita dalle case auto prestige e premium per equipaggiare i modelli di alte performance.



Infatti i P Zero sono progettati su misura per ogni modello di auto per coniugare al massimo le performance del veicolo con quelle del pneumatico, sia estivi che invernali. Per riconoscere questo sviluppo congiunto, le gomme sono contrassegnate da una specifica marcatura (MO1, nel caso di AMG), diversa per ciascun marchio automobilistico.



L'AMG Driving Academy Italia ricorda che ''è importante montare pneumatici adatti a ogni stagione e condizione climatica, ricordando che con temperature inferiori ai 7°C e manti stradali tipici della stagione fredda sono raccomandati pneumatici invernali, che si adattano alle condizioni stradali grazie a particolari soluzionitecniche di mescola e disegno battistrada.



Come i pneumatici P Zero Winter, che mantengono lo stesso livello di sicurezza e di controllo dei P Zero, oltre che trasmettere le stesse sensazioni di guida e rendono inavvertibile il cambio stagionale.