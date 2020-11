Daimler Truck, accordo con Waymo su guida autonoma livello 4

Una partnership strategica a 360° per garantire orientamento globale nell'ambito della guida autonoma (SAE Livello 4). È questo l'accordo sottoscritto tra Daimler Trucks e Waymo secondo cui quest'ultima applicherà la tecnologia della guida autonoma ad una variante del modello di truck Freightliner Cascadia di Daimler, specificatamente sviluppato a tale scopo. Waymo vanta oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo del 'conducente più esperto del mondo': il sistema sviluppato da Waymo ha percorso circa 32 milioni di chilometri su strade pubbliche in 25 città degli Stati Uniti, e circa 24 miliardi di km nell'ambito di simulazioni. Daimler Trucks North America, leader sul mercato statunitense nella produzione di veicoli industriali e società madre del marchio Freightliner, contribuisce alla partnership con la propria esperienza nello sviluppo di veicoli pesanti all'avanguardia. Waymo e Daimler Trucks puntano a migliorare sia la sicurezza su strada che la produttività dei clienti di flotte proponendo truck altamente automatizzati. Il Freightliner Cascadia a guida autonoma, equipaggiato con Waymo Driver, dovrebbe essere disponibile negli Stati Uniti nei prossimi anni. Waymo e Daimler Trucks intendono inoltre valutare l'eventuale espansione delle attività in altri mercati ed altri marchi di veicoli nel prossimo futuro.