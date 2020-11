Pneumatici Pirelli 'tailor made' per gamma elettrica Rivian

Rivian, la startup statunitense specializzata in suv e pick up elettrici premium, ha scelto la gamma Pirelli Scorpion per gommare i nuovi modelli R1T (truck) che inizierà ad essere prodotto nel giugno 2021, e il suv elettrico R1S che successivamente completerà la gamma. Per soddisfare le richieste di Rivian e risaltare le caratteristiche che rendono unici questi veicoli Pirelli ha realizzato per questa azienda tre gamma di pneumatici Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season e Scorpion All Terrain che essendo 'confezionati su misura' rispondo alla strategia Perfect Fit di Pirelli. Tutti i pneumatici Pirelli sviluppati per Rivian, infatti, hanno una speciale marcatura sulla spalla con le sigle RIV ed Elect. Quest'ultima marcatura Elect identifica i pneumatici Pirelli per i veicoli elettrici e ibridi, le cui performance sono fortemente condizionate dai pneumatici, in quanto svolgono un ruolo cruciale per la sicurezza, le prestazioni e l'ottimizzazione dell'autonomia. Grazie a specifiche caratteristiche tecniche i pneumatici Pirelli delle serie Elect offrono una serie di vantaggi come la bassa resistenza al rotolamento (che aiuta a massimizzare l'autonomia), come la riduzione del rumore e come un migliore grip per soddisfare le esigenze di trazione. I motori elettrici, infatti, forniscono la coppia massima disponibile fin dal minimo del regime, quindi necessitano di pneumatici che possano 'aggrapparsi' immediatamente all'asfalto. Pirelli e Rivian hanno lavorato insieme per quasi due anni per sviluppare questi prodotti e da questa collaborazione sono nate tre gomme speciali nei diametri da 20, 21 e 22 pollici. In particolare, gli Scorpion Verde All Season da 21 pollici sono stati realizzati in una misura di pneumatico molto particolare e unica al mondo, introdotta nel settore da Pirelli appositamente per Rivian: 275/55 R21. La partnership tecnica con Rivian evidenzia l'attenzione di Pirelli alla mobilità sostenibile e ai marchi automobilistici americani. Spicca nella fornitura a Rivian la presenza di Scorpion Verde All Season che è il pneumatico ecologico All-Season Pirelli per crossover e suv All-Season. Nel caso specifico delle gomme 'su misura' per Rivian, i tecnici Pirelli hanno dovuto sviluppare una versione dedicata di questi pneumatici con l'obiettivo di ottenere una bassa resistenza al rotolamento. Gli ingegneri Pirelli hanno lavorato su una mescola a più alto contenuto di silice che riduce il consumo di energia dei veicoli. Quindi, hanno lavorato su un design dedicato dello stampo, restringendo il disegno del battistrada e mantenendo una distribuzione ottimale della pressione dell'impronta. In questo caso la riduzione del contatto superficie-terra si traduce in una minore dissipazione di energia.I Pirelli Scorpion Verde All Season per Rivian sono stati realizzati con materie prime più leggere che non compromettono la durata o le prestazioni. Per i suoi nuovi veicoli, Rivian ha chiesto a Pirelli di sviluppare una versione con ancora più grip dei suoi pneumatici Scorpion Zero All Season. In questo caso nella mescola sono stati introdotti nano-compositi per garantire la massima aderenza e stabilità e si è lavorato anche sul disegno del battistrada, introducendo uno stampo dedicato con una larghezza del battistrada maggiore. Ciò fornisce una maggiore area di contatto e, di conseguenza, migliori performance in tenuta e maneggevolezza.Rivian R1T e R1S potranno essere forniti - per i clienti che sono interessati ad un uso off-road dei nuovi modelli elettrici - anche con pneumatici fuoristrada 275/65R20 Scorpion All Terrain Plus sviluppati specificatamente per questi modelli. Lo Scorpion All Terrain Plus è stato progettato con l'obiettivo di ottimizzare la durata, la trazione e la resistenza all'usura, oltre a fornire trazione sulla neve: ha infatti ottenuto il simbolo del fiocco di neve di montagna a tre punte (3PMSF). Le scanalature profonde e i tasselli indipendenti del battistrada aiutano a fornire l'azione di artiglio necessaria per trovare aderenza su terreni sconnessi abbinando anche obiettivi di bassa resistenza al rotolamento ottenuti riducendo il peso del pneumatico.