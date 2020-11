Opel, fari Intellilux a matrice Led da piccole a ammiraglie

Niente paura del buio per chi guida una Opel, da Corsa ad Astra all'ammiraglia Insignia, le auto sono attrezzate per guidare in condizioni di bassa visibilità con i fari Intellilux a matrice di Led. Nuovi di zecca tra i modelli con questa tecnologia il nuovo Opel Mokka e Mokka-e completamente elettrico, disponibili con fari adattivi anti-abbagliamento IntelliLux a matrice di Led. Fari Full Led con numerose funzioni automatiche sono disponibili anche sulla maggior parte dei modelli Opel, come Opel Grandland X e nuovo Opel Crossland. Rispetto ai sistemi tradizionali, i fari a Led non sono solo più luminosi, ma anche più durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico e quindi riducono ulteriormente le emissioni di CO2. I fari Opel IntelliLux a matrice di Led sono di gran lunga superiori allo xeno o ai sistemi convenzionali perché sono più precisi e più potenti. I proiettori frontali intelligenti rendono la guida al buio più sicura e confortevole.



Non appena l'auto lascia l'ambiente urbano, i fari a matrice passano automaticamente all'abbagliante e adattano continuamente il raggio e la distribuzione del cono di luce, indipendentemente dal fatto che l'auto sia in autostrada, su strade di campagna o in curva. I segmenti di Led si adattano rapidamente e automaticamente alla situazione di traffico prevalente. I singoli Led si accendono e spengono in millisecondi, trasformando la notte in giorno senza abbagliamento per le vetture che sopraggiungono dal senso di marcia opposto.I fari adattivi IntelliLux Led Pixel di Opel Insignia sono dotati da 168 elementi Led, 84 per proiettore. L'elevato numero di elementi a Led che reagiscono continuamente si traduce in un adattamento senza soluzione di continuità. Il traffico in avvicinamento o che precede viene "tagliato fuori" con precisione dal fascio di luce.In particolare, la tecnologia Pixel Light fornisce un ulteriore miglioramento della funzione autostrada. Nelle curve a sinistra, la luce brilla maggiormente a sinistra, migliorando la visibilità del conducente sulla corsia di marcia, mentre sulla destra rimane la luce sufficiente per il conducente per vedere, ad esempio, i segnali stradali.



Nelle curve verso a destra, la luce brilla maggiormente a destra, al fine di evitare l'abbagliamento del traffico in arrivo.Opel offre una tecnologia di illuminazione avanzata anche in molti altri modelli. Nuovo Opel Mokka, ad esempio, dispone di un sistema Full Led composto da fari, luci diurne, indicatori di direzione e fanali posteriori a Led di serie. Nuovo Opel Crossland è disponibile con fari Full Led adattivi opzionali, con la luce che si adatta alle curve, l'assistenza abbaglianti e il livellamento automatico, tutti integrati nell'Opel Vizor, come su nuovo Opel Mokka. Oltre ai fari a Led di serie, Opel Grandland X è disponibile anche con l'opzione della tecnologia adattiva Led AFL basata sulla fotocamera. Grazie agli abbaglianti automatici, il conducente non ha bisogno di accenderli e spegnerli manualmente per evitare l'abbagliamento degli altri utenti della strada. I fari a Led AFL offrono fino a otto singole funzioni - luce per la città, per le strade di campagna, autostrade, curve, manovre e parcheggi, oltre ad assistenza abbagliante e abbassamento automatico.