Audi A1, ancora più tecnologica con piattaforma MIB 3

In vista del 2021 Audi A1 si arricchisce sul fronte digitale con la piattaforma MIB 3.



L'equipaggiamento del modello che di fatto rappresenta la porta d'ingresso nella galassia dei quattro anelli, fa infatti un passo in avanti grazie all'infotainment arricchito e ai nuovi servizi Audi connect. La 'piccola' della casa tedesca, ispirata esteticamente alla storica Audi ur-quattro, la seconda generazione di Audi A1 Sportback è caratterizzata da sistemi d'infotainment e assistenza al conducente al livello delle 'sorelle' di categoria superiore. Forte di una potenza di calcolo nettamente superiore rispetto al precedente sistema MIB 2+, di una velocità più elevata nell'esecuzione dei comandi e di una migliore gestione della RAM, la piattaforma MIB 3, top di gamma dell'offerta d'infotainment Audi, è condivisa dall'intera gamma high-end dei quattro anelli e ora, per la prima volta nella storia del marchio, viene dedicata ad Audi A1.



All'affinamento delle funzioni di navigazione, l'aggiornamento delle mappe avviene infatti mensilmente e senza costi anziché ogni tre mesi, si accompagna la possibilità di attivare il comando vocale anche tramite i comandi 'Hey Audi' e 'Alexa'.



L'adozione della piattaforma MIB 3, consente anche alla gamma Audi A1 di disporre di un'inedita dashboard per la schermata home del display MMI touch, così da rendere più rapide alcune operazioni di uso comune e favorire l'interattività del sistema.



L'ampliamento delle funzioni Audi connect prevede poi la possibilità di attingere a informazioni dettagliate sul traffico. I servizi sono fruibili tramite la SIM card installata permanentemente nel veicolo. L'aggiornamento dell'infotainment di Audi A1 include l'adozione di prese USB di tipo C, più compatte e bidirezionali rispetto alle precedenti di tipo A, con funzione dati e ricarica per la riproduzione musicale mediante supporto portatile, ad esempio USB o lettore MP3.