Fiat Panda e 500 Hybrid usano specifica componentistica MTA

La MTA, nata come Meccanotecnica Codognese nel 1954, ha rinnovato l'ultradecennale collaborazione con FCA, sviluppando diversi componenti per le nuove Fiat Panda e Fiat 500 con tecnologia Mild Hybrid, e per l'iconica Fiat 500 Full Electric. Accanto al motore a benzina, Panda e 500 MHEV adottano un motogeneratore in grado di recuperare energia nelle fasi di decelerazione e frenata e di immagazzinarla in un'apposita batteria ausiliaria, per poi rilasciarla in accelerazione. Per il sistema ibrido di Fiat Panda e Fiat 500 Mild Hybrid, MTA ha sviluppato uno specifico nodo di derivazione a 3 vie, dotato di coperchio. Il nodo è avvitato sotto il pianale della vettura, all'esterno del veicolo e, grazie alla presenza di guarnizioni in silicone, è a tenuta stagna, con grado di protezione IP69K. Collegato tramite un perno filettato direttamente alla batteria ausiliaria (che si trova all'interno dell'abitacolo), esso alimenta il motore elettrico e il sistema di ricarica attraverso 2 cavi in uscita. Per la Fiat 500 Full Electric, MTA ha sviluppato alcuni prodotti elettrici per la distribuzione dell'energia dalla batteria ad acido libero e la protezione di alcune utenze. Si tratta di una centralina vano motore, denominata FRB, di un'unità relais RB e di un modulo portafusibili 20 MiniVal. Le tre unità sono contenute in un supporto plastico realizzato espressamente per questo progetto, dotato di coperchio con chiusura a scatto che evita l'uso di attrezzi. Completa la fornitura a Fiat 500 Full Electric la collaudata centralina batteria di MTA, denominata CBA, nella nuova versione Strong. E' dotata di staffa in metallo, sistema di serraggio rapido a leva e di 4 fusibili, 2 MidiVal (30 A e 70 A) e 2 MegaVal (150 A e 200 A), sempre di produzione MTA. Le importanti forniture a FCA per Fiat Panda, Fiat 500 Mild Hybrid e Fiat 500 Full Electric sono un'ulteriore conferma della capacità di MTA di sviluppare prodotti in linea con le rinnovate esigenze del mondo della mobilità. Attualmente MTA è in grado di realizzare prodotti per tutte le architetture elettriche oggi impiegate dai Costruttori, dalle tradizionali a 12 Volt, passando per le diverse ibridazioni, fino ad arrivare ai sistemi ad alta tensione.