Ds 3 Crossback ora equipaggiata anche con diesel BluHDi 130

Ds 3 Crossback, suv compatto della gamma DS arriva ora sul mercato con una evoluzione del motore diesel Blu HDi da 130 CV. La nuova motorizzazione è stata progettata per rispettare le ultime normative in tema di inquinamento, così i progettisti di Ds Automobiles sono riusciti a superarsi, portando l'efficienza di questo motore ai massimi livelli. Nella sua nuova versioneil Blue HDi 130 ha abbassato i consumi minimi che sono passati da 4,7 l/100Km a 4,5 l/100 Km, calcolati sul ciclo misto WLTP. I consumi, abbassandosi, portano con sé anche una minore produzione di CO2, che passa dai 124 g/Km agli attuali 119 g/Km (valore minimo del ciclo misto WLTP).



Ma il risultato più importante ottenuto è senz'altro quello relativo all'abbattimento del particolato, che scende del 37% rispetto alla versione precedente del motore passando da 0,65 mg/Km a 0,41 mg/Km. La nuova motorizzazione potrà vantare, grazie a questi risultati, la nuova omologazione EURO 6D ISC FCM. Una evoluzione tecnologica che, oltre ad andare incontro alle normative attuali, conferma che Ds 3 Crossback ha la capacità di offrire oggi lo stile e la raffinatezza del savoir-faire parigino del brand Ds offrendo ai clienti la libertà di scegliere la motorizzazione che preferisce tra benzina, diesel o full electric, con la consapevolezza di affidarsi a un brand che ha nello sviluppo ecosostenibile delle tecnologie un punto di forza e un riferimento per la propria strategia.