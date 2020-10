Mercedes e Britax insieme per sviluppo seggiolini bimbi

La massima sicurezza è la priorità per tutti i veicoli Mercedes-Benz. Per molti decenni, numerose innovazioni tecniche e caratteristiche le hanno rese tra le auto più sicure al mondo.



Gli ingegneri Mercedes-Benz hanno applicato il loro know-how allo sviluppo di nuovi seggiolini per bambini che presentano soluzioni innovative come la protezione dagli impatti laterali ottimizzata o il riconoscimento automatico brevettato del seggiolino per bambini, offrendo allo stesso tempo il massimo comfort per i più piccoli.



Tenendo presenti questi aspetti, Mercedes-Benz, in collaborazione con il produttore Britax Römer, ha sviluppato seggiolini per bambini per diverse categorie di età che garantiscono la sicurezza ottimale offrendo allo stesso tempo un comfort di seduta eccezionale. Poiché il loro design è coordinato con il design degli interni dei veicoli, soddisfano anche le aspettative dei genitori con un aspetto assolutamente attraente. Ciò è particolarmente evidente nella versione AMG, che riprende la trapuntatura trasversale del rivestimento del sedile sportivo e include l'uso del rivestimento del sedile standard AMG 'microfibra Dinamica'. Andando oltre i requisiti legali, tutti i seggiolini per bambini Mercedes-Benz sono testati con un consumo energetico superiore del 50%, sono approvati secondo ECE R44 / 04 e sono 'Made in Germany'.



Il seggiolino per bambini rivolto all'indietro 'Baby-Safe' plus II' è la scelta giusta per la fascia di età fino a 15 mesi e un peso corporeo fino a 13 kg. I neonati sono sistemati in modo sicuro nella culla profonda con i suoi fianchi alti e morbidamente imbottiti e le spalle. Il poggiatesta è regolabile in sette livelli, in modo che possa essere adattato in modo ottimale alle dimensioni del bambino. È inoltre integrata una funzione di regolazione dello schienale del sedile per consentire una posizione reclinabile. Il sistema di cintura a 5 punti con regolazione longitudinale centrale mantiene il corpo del bambino in posizione in modo affidabile ed è molto facile da attaccare dalla parte anteriore. Il sedile può essere facilmente sollevato dal veicolo utilizzando la maniglia di trasporto dalla forma ergonomica con un comodo azionamento con una sola mano. Una tenda da sole e vento offre una protezione all'aria aperta. Il sedile ha anche una base curva per dondolare o nutrire l'occupante.