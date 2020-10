Mercedes, 35 anni di trazione integrale 4MATIC

Compie trentacinque anni il sistema di trazione integrale 4MATIC di Mercedes. Presentato nel settembre del 1985, in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte, la trazione integrale secondo Mercedes ha rappresentato un'importante innovazione per la casa tedesca, completata poi attraverso il differenziale autobloccante e il sistema antislittamento. "Oggi, i più moderni sistemi meccanici ed idraulici, abbinati ad un'elettronica intelligente - recitava il comunicato del tempo - aprono prospettive che vanno ben oltre gli ausili alla trazione di tipo convenzionale utilizzati normalmente fino ad ora. Il differenziale autobloccante, il sistema antislittamento e la trazione 4MATIC sono il risultato e la sostanza del concept Mercedes Benz per la dinamica di marcia, un insieme integrato di soluzioni che stabiliscono nuovi punti di riferimento nel rapporto tra uomo e macchina." ASD, ASR e 4MATIC si inseriscono in una lunga tradizione di sistemi di assistenza elettronici della casa tedesca, che inizia nel 1978 con la versione di serie del sistema antibloccaggio (ABS), e che ancora oggi viene arricchita di nuovi componenti. Il differenziale autobloccante (ASD) opera a comando elettroidraulico e funziona da ausilio alla partenza e, fino a una velocità di 25 km/h, blocca anche fino al 100% il differenziale in caso di slittamento delle ruote, per ottenere una maggiore capacità di trazione. Il sistema antislittamento (ASR) contrasta lo slittamento e lo scivolamento laterale di una ruota motrice, regolando il gioco delle forze longitudinali tra pneumatico ed fondo stradale.

A tale scopo l'ASR agisce sia sul freno sia sulla coppia motore. In questo modo il sistema stabilizza la vettura in fase di spunto su fondi stradali che offrono poco grip, come ghiaccio, neve, acciottolato bagnato e pietrisco. Utilizzando le catene da neve, fino a una velocità di 60 km/h un apposito interruttore consente di limitare lo slittamento. Il software messo a disposizione dal reparto sviluppo Sistemi elettrici / elettronici del Gruppo limita mediante un bloccaggio a dischi nel differenziale il movimento di compensazione dell'altra ruota. Il sistema poteva essere ordinato già nell'autunno 1985, in un primo momento esclusivamente per i nuovi modelli a otto cilindri della Classe S (serie 126). Il sovrapprezzo è inizialmente di 2.850 DM. In seguito, l'ASR sarà disponibile anche per i modelli a sei cilindri della serie 126, nonché per singoli modelli della Classe E (serie 124) e della Classe SL (serie R 107).