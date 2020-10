Peugeot e-208 e e-2008, disponibile caricatore da 11 kW

Da oggi è ordinabile un caricatore di bordo da 11 kW per le versioni elettriche di Peugeot e-208 ed e-2008. Le due auto sono equipaggiate di serie con un caricabatteria di bordo da 7,4 kW che permette di ricaricare l'auto in corrente alternata in circa 7 ore. Con il caricatore trifase - disponibile da oggi a richiesta - è possibile ridurre il tempo di ricarica della batteria da 50 kWh a poco meno di 5 ore, circa il 30% in meno.



Il prezzo di questo optional è di 300 euro per entrambi i modelli. Rimane ovviamente disponibile, la possibilità, pressoché unica sul mercato, di caricare l'auto presso le colonnine in corrente continua da ben 100 kW, elemento che permette di ridurre l'attesa a circa mezz'ora per l'80% della capienza della batteria.